V Žilinskom kraji začali od soboty premávať prvé cyklobusy

Žilina 3. mája (TASR) - Do Novej Bystrice, Terchovej a Turčianskych Teplíc začali od soboty premávať prvé cyklobusy v tohtoročnej sezóne. Cyklobusová sezóna na Liptove a Orave odštartuje 31. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



Prepravu do piatich cykloturistických destinácií zabezpečí ŽSK v spolupráci s dvoma dopravcami. „Do Novej Bystrice a Turčianskych Teplíc bude premávať autobus s vozíkom s kapacitou pre 24 bicyklov a do Terchovej autobus s nosičom s kapacitou pre šesť bicyklov. Spoje budú premávať počas oboch víkendových dní a vo sviatok až do 28. septembra. Počas letných prázdnin budú premávať aj každý piatok do 30. augusta,“ uviedla Lacová.



Upozornila, že cestovný lístok je možné zakúpiť si priamo u vodiča pri nástupe do autobusu, v predpredaji alebo na stránke amsbus.sk. Cestujúci si môžu rezervovať miesto na bicykel vopred. „V minulom roku bolo na troch cyklobusových linkách prepravených 1421 bicyklov a 10.369 cestujúcich,“ priblížila Lacová.



Na Orave a Liptove začnú cyklobusy premávať v posledný májový deň. Vlani tam prepravili 279 bicyklov a takmer 20.000 cestujúcich. Aj tento rok budú cyklobusy jazdiť na trasách z Liptovského Mikuláša cez Pribylinu na Štrbské Pleso a z Trstenej cez Tvrdošín a Podbiel na Zverovku.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová načrtla, že pre priaznivcov cyklistiky pripravujú aj ďalšie zaujímavé projekty a aktivity. „Aktuálne realizujeme výstavbu cyklotrás za viac ako 6,5 milióna eur. Našou prioritou je aj naďalej realizácia Vážskej cyklotrasy, pričom začiatkom tohto roka sme začali s výstavbou úseku od hranice Trenčianskeho kraja, smer Bytča a Kotešová, čím sa splní sen cyklistov o prepojení našich dvoch krajov,“ dodala Jurinová.