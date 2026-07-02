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V Žilinskom kraji zasahovali hasiči 26-krát pre silný vietor
Celkovo zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ, 57 členov DHZO a bolo nasadených 23 kusov hasičskej techniky.
Autor TASR
Žilina 2. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu stredy (1. 7.) od 6.00 h do štvrtka do 6.00 h v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 26-krát. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Celkovo zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ, 57 členov DHZO a bolo nasadených 23 kusov hasičskej techniky. „Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a z osobných vozidiel, výjazdy k odtrhnutým strechám, zatopeným priestorom a ku vyliatemu potoku v obci,“ spresnili hasiči.
Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Čadci z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste a v Turzovke zasahovali dvakrát. Hasiči z OR HaZZ v Žiline z hasičských staníc v Žiline, Rajci a Terchovej zasahovali šesťkrát. Príslušníci OR HaZZ v Martine zasahovali jedenkrát a hasiči z OR HaZZ v Ružomberku zasahovali štyrikrát.
Členovia DHZO Žilina - Trnové zasahovali dvakrát a DHZO Mojš, Mojšova Lúčka, Varín, Krasňany, Lietava, Vrútky, Ďanová, Turčiansky Peter, Ružomberok - Černová, Ružomberok - Biely Potok, Martin - Priekopa a Makov zasahovali po jednom raze.
Celkovo zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ, 57 členov DHZO a bolo nasadených 23 kusov hasičskej techniky. „Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a z osobných vozidiel, výjazdy k odtrhnutým strechám, zatopeným priestorom a ku vyliatemu potoku v obci,“ spresnili hasiči.
Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Čadci z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste a v Turzovke zasahovali dvakrát. Hasiči z OR HaZZ v Žiline z hasičských staníc v Žiline, Rajci a Terchovej zasahovali šesťkrát. Príslušníci OR HaZZ v Martine zasahovali jedenkrát a hasiči z OR HaZZ v Ružomberku zasahovali štyrikrát.
Členovia DHZO Žilina - Trnové zasahovali dvakrát a DHZO Mojš, Mojšova Lúčka, Varín, Krasňany, Lietava, Vrútky, Ďanová, Turčiansky Peter, Ružomberok - Černová, Ružomberok - Biely Potok, Martin - Priekopa a Makov zasahovali po jednom raze.