V žilinskom Lesoparku v minulom roku pribudlo viac ako 6000 stromov
Autor TASR
Žilina 1. februára (TASR) - Žilinská radnica nechala v minulom roku vysadiť v Lesoparku Chrasť viac ako 6000 nových stromov. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke. Pripomenula, že lesopark je nielen vyhľadávaným miestom na oddych, ale aj dôležitou súčasťou mestskej zelene.
Vysádzané boli štvorročné stromčeky s výškou približne 50 centimetrov. Výsadba pritom prebiehala v súlade s Programom starostlivosti o lesy, ktorý slúži ako odborný rámec pre zodpovedné a dlhodobé obhospodarovanie lesných porastov.
„Tento program určuje, aké druhy drevín sa majú vysádzať, v akom množstve a akým spôsobom, s ohľadom na to, ako by mal les vyzerať o 40 až 50 rokov. Cieľom je vytvoriť druhovo pestrý, stabilný a odolný les, schopný lepšie reagovať na klimatické zmeny,“ podotkla radnica.
Hlavnú časť výsadby pritom tvorilo jarné zalesňovanie, kedy sa vysadilo spolu 5000 nových drevín, pričom viac ako polovičné zastúpenie mal javor horský (2650 kusov). „Na jeseň pribudlo ďalších 1020 stromov, konkrétne smrekovec opadavý, smrek obyčajný a buk lesný,“ dodala radnica.