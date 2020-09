V Žilinskom kraji klesla v 1. polroku návštevnosť o 40 percent

Žilina 23. septembra (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) klesol v prvom polroku 2020 počet návštevníkov a prenocovaní zhruba o 40 percent. Podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Ivety Chabadovej klesli po zavedení obmedzení v súvislosti s novým koronavírusom.



"Napriek výpadku a nepriaznivým číslam je Žilinský kraj v rámci celého Slovenska stále najnavštevovanejším regiónom a prenocuje tu najviac ľudí. Za prvý polrok sme dokonca predbehli aj Bratislavský kraj," podotkla Chabadová.



Doplnila, že v prvom polroku ľudia navštevovali aj obľúbené regióny Liptov a Oravu, ale omnoho viac začali vyhľadávať menšie zariadenia na ubytovanie v menších regiónoch. "Rôzne chatky, chalupy, chaty, penzióny v menších regiónoch, kde hľadajú pokoj a súkromie. Napríklad na Kysuciach, kde sa objavili práve takíto poskytovatelia služieb a získali si obľúbenosť u návštevníkov. Pri tejto príležitosti sme s regiónom Kysúc začali robiť projekt Chalupy, chaty a osady na Kysuciach," dodala výkonná riaditeľka KOCR.



Pripomenula, že od začiatku obmedzení spustila KOCR súťaž Spoznaj kraj, ktorá má podporiť cestovný ruch. "Až do konca septembra môžu návštevníci a obyvatelia Žilinského kraja zbierať pečiatky a vyhrať veľmi atraktívne ceny. To bolo jedno z lákadiel na podporu domáceho cestovného ruchu a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu," vysvetlila Chabadová.



"Liptov je už veľmi poznateľným regiónom a nedokážeme ho viac nafúknuť. Tam je potrebné sa zamerať na kvalitu poskytovaných služieb. Ale máme región ako Kysuce. Má čo ponúknuť, má množstvo prírodných krás a je v podstate nepoznaný. Čiže, radi by sme produkty cestovného ruchu zamerali práve do tejto oblasti. A verím, že regiónu Kysuce to prinesie pozitívnu pridanú hodnotu," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.