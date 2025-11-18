< sekcia Regióny
V žilinskom zastupiteľstve sa sformoval siedmy poslanecký klub
Predsedom nového poslaneckého klubu je Ján Rzeszoto a druhým poslancom v klube je Peter Čerňan.
Autor TASR
Žilina 18. novembra (TASR) - V žilinskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) sa sformoval v poradí siedmy poslanecký klub. Tvoria ho dvaja poslanci a jeho názov je Spolu pre mesto. Na začiatku utorkového rokovania MsZ o tom informovala vedúca odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Katarína Tomášová.
Predsedom nového poslaneckého klubu je Ján Rzeszoto a druhým poslancom v klube je Peter Čerňan. Zmena nastala v zložení klubu Za naše mesto, z ktorého vystúpil Peter Steinhübl. Ten sa zaradil do skupiny nezaradených poslancov, ktorými sú ešte Peter Cibulka a Anton Kozlík.
Na deväť členov sa rozšíril najsilnejší poslanecký klub Iná Žilina. Ako informoval jeho predseda Jozef Juriš, do klubu vstúpili doteraz nezaradení poslanci Iveta Martinková a Martin Barčík.
