V žilinskom zastupiteľstve sa sformoval siedmy poslanecký klub

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Predsedom nového poslaneckého klubu je Ján Rzeszoto a druhým poslancom v klube je Peter Čerňan.

Autor TASR
Žilina 18. novembra (TASR) - V žilinskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) sa sformoval v poradí siedmy poslanecký klub. Tvoria ho dvaja poslanci a jeho názov je Spolu pre mesto. Na začiatku utorkového rokovania MsZ o tom informovala vedúca odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Katarína Tomášová.

Predsedom nového poslaneckého klubu je Ján Rzeszoto a druhým poslancom v klube je Peter Čerňan. Zmena nastala v zložení klubu Za naše mesto, z ktorého vystúpil Peter Steinhübl. Ten sa zaradil do skupiny nezaradených poslancov, ktorými sú ešte Peter Cibulka a Anton Kozlík.

Na deväť členov sa rozšíril najsilnejší poslanecký klub Iná Žilina. Ako informoval jeho predseda Jozef Juriš, do klubu vstúpili doteraz nezaradení poslanci Iveta Martinková a Martin Barčík.
