V zime v Banskej Bystrici pribudla terénna služba pre bezdomovcov
Autor TASR
Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica poskytuje sociálne služby krízovej intervencie celoročne, ale v zimných mesiacoch ich posilňuje a v tomto roku aj o jednu novinku. Tou je terénna sociálna služba krízovej intervencie pre ľudí bez domova.
Ako informovala radnica, terénna sociálna služba krízovej intervencie je originálnou kompetenciou samosprávy a zabezpečuje sa v marginalizovaných rómskych komunitách prostredníctvom zamestnancov. Teraz bude služba dostupná i pre ľudí bez domova a dodá ju externý subjekt.
„Pre cieľovú skupinu ‚ľudia bez domova‘, teda mimo siete zariadení, si mesto túto službu objednáva od občianskeho združenia (OZ) Antira, ktoré ju má registrovanú. OZ bude vykonávať vyhľadávaciu činnosť, informovať ľudí bez domova o ich možnostiach a poskytovať im alternatívy riešení,“ vysvetlil vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein.
Banská Bystrica bola pred viac ako 30 rokmi jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré na svojom území zriadilo nocľaháreň pre bezdomovcov a začalo sa venovať krízovej intervencii v sociálnych službách na profesionálnej úrovni.
„Meniace sa podmienky si však vyžadujú i hľadanie nových riešení a skvalitňovanie starostlivosti o núdznych, preto vítam, že vieme naše služby rozšíriť o krízovú intervenciu pre ľudí bez domova priamo v teréne,“ doplnil primátor Ján Nosko.
Počas mrazivej zimy môžu bezdomovci v Banskej Bystrici využiť služby nocľahárne Večierka a ohrevne, ktoré sa nachádzajú v objektoch mesta na ulici Pod Urpínom v zriaďovateľskej pôsobnosti banskobystrického územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK). Hoci ich kapacity dlhodobo postačujú, mesto je tak ako vlani pripravené sprístupniť v prípade potreby aj priestory v bývalej základnej škole na Magurskej ulici.
Podľa údajov z oddelenia krízovej a sociálnej intervencie magistrátu v meste pod Urpínom evidujú približne 53 osôb, ktoré nevyužívajú siete zariadení určené pre nich. Nachádzajú sa v otvorenom prostredí alebo tam, kde je to pre nich dostupné bez pravidiel a aktivizácie. Zvyšných okolo 250 bezdomovcov využíva zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorých zriaďovateľom je mesto, neštátne subjekty či SČK.
