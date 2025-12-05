< sekcia Regióny
V Zlatých Moravciach darovali na mikulášskom odbere 20 litrov krvi
Do mikulášskeho odberu krvi sa zapojilo celkovo 44 darcov.
Autor TASR
Zlaté Moravce 5. decembra (TASR) - Mikulášsky odber krvi sa v nemocnici v Zlatých Moravciach stretol s veľkým záujmom darcov. Ako informovali organizátori, v priebehu piatka darovali takmer 20 litrov krvi.
Pre veľký záujem nemocnica predĺžila odberové hodiny. „Aj tak sme nevedeli vyhovieť všetkým. Preto už dnes pozývame verejnosť na nadchádzajúci vianočný odber, ktorý tradične zorganizujeme 18. decembra v pavilóne laboratórnej medicíny na druhom poschodí od 7.30 do 10.00 h,“ uviedla riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Do mikulášskeho odberu krvi sa zapojilo celkovo 44 darcov. „Dnes nás navštívili mnohonásobní darcovia i prvodarcovia, manželia, rodičia s deťmi, kamaráti aj jednotlivci. Všetkým týmto výnimočným ľuďom chcem vyjadriť úprimnú vďaku za prejavenú podporu,“ doplnila Horniaková.
