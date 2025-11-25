< sekcia Regióny
V Zlatých Moravciach predstavujú vzácnu maľbu
Autor TASR
Zlaté Moravce 25. novembra (TASR) - Múzeum v Zlatých Moravciach predstavuje vzácnu maľbu Bitka pri Vozokanoch. Dielo zachytávajúce prvý deň slávnej bitky s Turkami pri Veľkých Vozokanoch v okrese Zlaté Moravce nedávno prešlo kompletným reštaurovaním. Výstava Vozokanská bitka - bitka v znamení víťazstva potrvá do konca decembra, informoval Nitriansky samosprávny kraj.
Olejomaľba na plátennej podložke s rozmermi 118 x 148 centimetrov zachytáva panoramatický pohľad na bitku pri Veľkých Vozokanoch, ktorá sa odohrala 26. a 27. augusta 1652. Význam maľby spočíva v tom, že je jediným známym zobrazením bitky pri Vozokanoch na našom území. Obraz sa podľa dostupných údajov ešte v polovici 19. storočia nachádzal v zasadačke župného úradu v Zlatých Moravciach.
Dielo nie je signované ani datované. Odborníci obraz datujú do 19. storočia. Má ísť o prácu zlatomoraveckého maliara Galla z roku 1837, ktorá mala byť náhradou za stratenú staršiu maľbu, vytvorenú približne 50 rokov po slávnej bitke. Tá bola určená pre veliteľa jednotky novozámockej posádky Žigmunda Esterházyho, ktorý sa na tejto bitke takisto zúčastnil.
Dielo sa nachádzalo v havarijnom stave a vyžadovalo komplexný reštaurátorský zásah. Jeho obnova sa začala v roku 2024 a trvala približne rok. Náklady dosiahli 12.280 eur. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancovanie bolo zabezpečené zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa múzea.
