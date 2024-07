V Zlatých Moravciach upravili úradné hodiny, dôvodom sú vysoké teploty

Zlaté Moravce 16. júla (TASR) - Mesto Zlaté Moravce z dôvodu vysokých teplôt pristúpilo k zmene úradných hodín na mestom úrade. Upravené sú od utorka a zmena bude platiť do konca júla, informoval prednosta úradu Marián Kováč.



Mestský úrad bude pre verejnosť otvorený v pondelok a utorok v čase od 7.00 do 14.00 h. V stredu budú úradné hodiny od 7.00 do 15.00 h, v piatok od 7.00 do 13.00 h. Štvrtok je nestránkový deň, upozornila radnica.