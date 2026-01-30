< sekcia Regióny
V Zlatých Moravciach využívajú nový prístroj na diagnostiku pľúc
Zariadenie umožňuje diagnostiku závažných pľúcnych ochorení, nemocnica do jeho obstarania investovala celkovo vyše 44.000 eur.
Autor TASR
Zlaté Moravce 30. januára (TASR) - Nemocnica v Zlatých Moravciach využíva na diagnostiku pľúc nový prístroj. Ako informovala, celotelový spirometer Bodystik s rozšíreným modulom Difustik patrí medzi najpresnejšie diagnostické zariadenia v pneumológii.
Zariadenie umožňuje diagnostiku závažných pľúcnych ochorení, nemocnica do jeho obstarania investovala celkovo vyše 44.000 eur. „Ide o špecializovaný diagnostický systém používaný v pneumológii na komplexné meranie pľúcnych funkcií. Táto technológia poskytne lekárovi neinvazívnou a bezpečnou cestou komplexný obraz o funkcii pľúc pacienta. Slúži na včasnú a nanajvýš presnú diagnostiku ochorení pľúc a dýchacích ciest, najmä astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, zhoršeného dýchania nejasného pôvodu či zriedkavých intersticiálnych pľúcnych ochorení,“ priblížila riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Ako doplnila, zavedením novej pokrokovej diagnostickej technológie v ambulancii pneumológie a ftizeológie ponúka nemocnica vyššiu presnosť vyšetrenia, zrýchlenie diagnostického procesu a efektívnejšiu a bezpečnú liečbu. „Výnimočnosť tohto prístroja je v tom, že na rozdiel od bežnej spirometrie umožňuje merať zmeny objemu hrudníka a vnútrohrudníkového tlaku. Rozšírený modul Difustik nám umožňuje vyšetriť schopnosť pľúc prenosu kyslíka do krvi, čo je kľúčové pri vážnejších pľúcnych ochoreniach,“ vysvetlil špecialista z odboru pneumológie Ladislav Solčiansky.
Vyšetrenie je bezbolestné, bezpečné a trvá len niekoľko minút. Prebieha v uzavretej, priehľadnej kabíne, v ktorej pacient sedí počas merania a riadi sa inštrukciami zdravotníka. „Je vhodné pre väčšinu pacientov a je plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Jedinou podmienkou je indikácia od všeobecného lekára alebo iného lekára špecialistu na základe výmenného lístka,“ doplnila nemocnica.
