V Zohore bude opäť ordinovať zubár

Po znovuotvorení zubnej ambulancie budú v obci pôsobiť všeobecný lekár pre dospelých, takisto pediater i ortopéd a zubár.

Bratislava/Zohor 22. júna (TASR) – V Zohore v okrese Malacky bude opäť pôsobiť zubný lekár. TASR informáciu potvrdil starosta obce Martin Zálesňák.



"Ordinácia je pripravená, predpokladám, že po doplnení všetkých administratívnych úkonov by mohla pacientov privítať už v priebehu leta," dodal. Vydanie povolenia pre ambulanciu zubného lekárstva v Zohore potvrdil aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Po odchode dentistky, ktorá v obci pôsobila do konca roka 2018, tak obyvatelia Zohoru, ale aj neďalekej Vysokej pri Morave za zubárom nebudú musieť ďaleko cestovať. "Najmä pre starších obyvateľov je to, samozrejme, veľmi dobrá správa," priznal starosta.



Po znovuotvorení zubnej ambulancie budú v obci pôsobiť všeobecný lekár pre dospelých, takisto pediater i ortopéd a zubár.