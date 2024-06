V zoo Bojnice uhynulo tigrie mláďa čakajúce na transport do Afriky

Bojnice 25. júna (TASR) - Mláďa tigrieho samca z nelegálneho chovu, umiestnené v Národnej zoo Bojnice, uhynulo. Dôvodom bolo zranenie, ktoré vzniklo pravdepodobne pri hre. Informovala o tom hovorkyňa zoo Andrea Klasová.



V apríli umiestnili v zoo Bojnice tri mláďatá tigra. Jeden samec a dve samice pochádzali od chovateľa veľkých mačkovitých šeliem. Išlo o nelegálny odchov. Mláďatá mali v starostlivosti zoo zostať niekoľko týždňov. Mala sa vyriešiť veľmi náročná administratíva spojená s transportom a umiestnením tigrov do zariadenia v Juhoafrickej republike.



"Mláďatá sa v povinných karanténnych podmienkach aklimatizovali veľmi rýchlo. Potravu prijímali bez akýchkoľvek problémov. Hoci neboli naučené na ľudí, zvykli si aj na prítomnosť ošetrovateľov. Samec sa javil ako dominantný a vždy si bral potravu ako prvý. V spoločnom priestore ich správanie bolo bez akýchkoľvek problémov a komplikácií," uviedla hovorkyňa.



V pondelok 17. júna našli zamestnanci vo výbehu nehybne ležať mláďa tigrieho samca. Mal smrteľné zranenia na krku, pravdepodobne v dôsledku nehody počas hry. Samice sú v poriadku a bez zranení.



"Aktuálne administratívne a organizačné úkony pokračujú a je naším cieľom proces urýchliť a v čo najkratšom čase realizovať transport zvyšných dvoch samíc do nového domova. Predpokladáme, že to bude v najbližších týždňoch," doplnila Klasová.