V ZOO Bratislava záhrade budú Gazdovské slávnosti

Bratislava 28. júla (TASR) - Gazdovské slávnosti pripravuje pre svojich návštevníkov bratislavská zoologická záhrada. Obľúbené letné podujatie sa uskutoční v sobotu 2. augusta od 10.00 do 15.30 h. „V príjemnom prostredí kontaktnej lúky a Gazdovského dvora sa rozprestrie autentická ľudová atmosféra, ktorá návštevníkov aspoň na chvíľu prenesie z ruchu hlavného mesta do pokojnejšej a srdečnej atmosféry,“ približuje PR manažérka Zoo Bratislava Zuzana Dzurdzíková.



Dodáva, že na zážitkovom podujatí plnom remesiel, domácich zvierat, hudby aj chutí, nájdu zábavu i oddych rodiny s deťmi, milovníci tradícií aj návštevníci, ktorí si chcú užiť príjemný letný deň v objatí prírody a zvierat.



Program otvorí špeciálna komentovaná prehliadka a kŕmenie na Gazdovskom dvore s chovateľkou Mirkou, ktorej účastníci budú mať možnosť spoznať bližšie domáce zvieratá a ich každodenný život. Hrnčiarske tvorivé dielničky pre deti s Imre Molnárom, počas ktorých si môžu deti aj rodičia vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu, budú od 10.00 do 15.00 h. V rovnakom čase sa uskutočnia Tvorivé dielne so šúpolím s Evou Švorcovou, na ktorých si deti vyrobia drobné hračky či ozdobia ceruzky technikou našich predkov.



Program ponúka aj Zoo vzdelávací ostrov na tému Zvieratká z gazdovského dvora - maľovanie, kreslenie, tvorenie na papier aj mimo neho. Na podujatí bude znieť i živá ľudová hudba Andreja Záhorca, ktorá návštevníkov rozveselí v niekoľkých hudobných blokoch.