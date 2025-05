V Zoo Spišská Nová Ves otvorili Guľôčkový svet pre rodiny s deťmi

Spišská Nová Ves 7. mája (TASR) - Nový projekt s názvom Guľôčkový svet otvorili v stredu v areáli Zoo Spišská Nová Ves. Spojením prírodných materiálov, detskej predstavivosti a zážitkovej infraštruktúry prináša zábavu pre celú rodinu. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Rozsiahlu guľôčkovú dráhu z drevených sôch a interaktívnych prvkov vybudovala v zoo spoločnosť Sand Land, s.r.o. Návštevníci sa môžu tešiť na 15 veľkých a 29 menších drevených sôch, ktoré sú prepojené funkčnou guľôčkovou dráhou doplnenou o zvončeky, vtáčiky a tematické detaily. Súčasťou je aj guľôčkový automat s tematickými guľôčkami, ktoré roztočia nielen samotnú dráhu, ale aj detskú predstavivosť.



Neobvyklý projekt vznikol s cieľom podporiť ekoturizmus a rozšíriť voľnočasové aktivity v regióne. „Projekt Guľôčkový svet je krásnym príkladom toho, ako program Terra Incognita dokáže meniť regióny na atraktívne miesta oddychu a pohybu. Suma 50.000 eur z výzvy na podporu infraštruktúry v oblasti ekoturizmu prispela k vytvoreniu priestoru, ktorý spája hru, pohyb a kontakt s prírodou,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Guľôčkový svet prináša podľa krajskej organizácie do priestoru zoo jedinečný prvok zážitkovej pedagogiky a hravého učenia. Zároveň táto atrakcia vznikla ako súčasť krajiny Haravara - detského sveta, ktorý prepája rodiny, prírodu a zážitky v rámci turistickej ponuky Košického kraja.



„Sme partia rezbárov, ktorá pravidelne vyráža na sympóziá do zahraničia - Nemecka, Rakúska, Česka, kde tvoríme umelecké diela, často aj guľôčkové dráhy popri turistických chodníkoch. Vždy nás fascinovalo, ako tieto atrakcie dokážu oživiť prírodné prostredie a zaujať návštevníkov všetkých vekových kategórií. Povedali sme si - prečo by niečo také nemohlo vzniknúť aj u nás?,“ uviedol realizátor projektu a konateľ spoločnosti Sand Land Adam Bakoš.



V Guľôčkovom svete môžu deti objavovať zákonitosti pohybu, trénovať trpezlivosť a jemnú motoriku, a to hravou formou v prostredí, ktoré prirodzene stimuluje ich zmysly. „Projekty ako Guľôčkový svet dokazujú, že región Spiša ponúka nové príležitosti pre vznik zaujímavých atrakcií, ktoré prirodzene podporujú záujem návštevníkov o trávenie voľného času práve u nás, čím sa napĺňa potenciál rozvoja cestovného ruchu v kraji,“ skonštatovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.