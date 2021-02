V zoo v Bojniciach sa narodil samec dikdika Kirkovho, dostal meno Upa

Bojnice 11. februára (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach sa teší z nového prírastku. Narodil sa tam samec dikdika Kirkovho, ktorý dostal meno Upa. V reči jedného z afrických kmeňov to znamená mladý muž. Informoval o tom hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



"Upa sa narodil trojročnej samici Uno, jeho otec Sheldrik prišiel na svet v roku 2014," uviedol Slašťan.



Bojnická zoo sa chovu tejto antilopy venuje od roku 2005, v súčasnosti má sedem jedincov, tri samce a štyri samice. "Dikdik Kirkov patrí medzi najmenšie antilopy na svete, do podčeľade antilopkorodých. Dosahuje výšku v kohútiku do 50 centimetrov a váži maximálne sedem kilogramov," priblížil Slašťan.



Tento malý druh antilopy podľa neho dostal svoj druhový názov na počesť škótskeho bádateľa a prírodovedca Johna Kirka, ktorý pôsobil aj ako guvernér na ostrove Zanzibar. "Domorodý názov antilopy je digi-digi. Výstižne charakterizuje varovné zvuky, ktorými sa dikdik ozýva pri náhlom vyrušení," doplnil.



Pôvodným domovom tejto antilopy je Tanzánia, Keňa a Namíbia. Dikdiky preferujú suché krovinaté savany, živia sa trávami, bylinami, listami a plodmi. Ich prirodzenými nepriateľmi sú levy, leopardy, gepardy, hyeny, psy hyenovité, krokodíly a pytóny.



Dikdiky žijú v pároch alebo v troj- až štvorčlenných skupinkách s jedným samcom. Samec sa počas párenia o svoju partnerku dôkladne stará a svojich sokov od nej odháňa. V ľudskej opatere sa dožívajú 14 rokov. V európskych zoo vedie plemennú knihu ESB ZOO Hannover v Nemecku, kde sa v roku 1963 podaril svetový prvý odchov tohto druhu. V súčasnosti túto antilopu chová asi 40 európskych zoologických záhrad.