V ZOO v Spišskej Novej Vsi pribudne nové chovné zariadenie pre leva

Spišská Nová Ves 12. februára (TASR) - V Zoologickej záhrade (ZOO) v Spišskej Novej Vsi pribudne tento rok nové chovné zariadenie pre leva. ZOO sa podarilo na projekt získať dotáciu takmer 197.000 eur z Environmentálneho fondu. Zo zmluvy so zhotoviteľom uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že celkové náklady dosiahnu viac ako 200.000 eur. Riaditeľ ZOO Karol Dzurik pre TASR potvrdil, že aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania (VO).



"Našou snahou je vytvoriť atraktívne prostredie pre návštevníkov a pre zvieratá, ktoré čo najviac zodpovedá ich prirodzenému prostrediu. ZOO majú v súčasnosti za úlohu posilňovať verejnú mienku o ohrozenosti veľkého počtu druhov živočíchov, o ich prirodzenom prostredí a prispievať k zachovaniu biologickej diverzity na Zemi. Projekt vznikol ako reakcia na uvedený celosvetový trend," uviedla ZOO. Riaditeľ dodal, že s výstavbou chcú začať hneď po kontrole VO. Zhotoviteľ má na realizáciu diela štyri mesiace od odovzdania staveniska. "Chovné zariadenie sa bude nachádzať v novej časti, na okraji ZOO oproti pavilónu opíc," objasnil Dzurik.



Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť zachovanie biologickej rozmanitosti voľne žijúcich druhov zvierat ich chovom v ľudskej opatere a udržiavať priaznivý stav populácie ohrozených druhov. Projekt sa týka leva púšťového, ktorému chcú vybudovať nové chovné zariadenie. "Toto zariadenie bude väčšie a modernejšie. Do budúcna by sme ho chceli využiť na chov levov berberských," dodala ZOO. V rámci projektu chcú vybudovať nový objekt, ktorý bude slúžiť na ukrytie leva v prípade zlého počasia a pre jeho pozorovanie návštevníkmi. Pribudne tam tiež nový výbeh.



Spišskonovoveská ZOO je zapojená do viacerých európskych programov chovu ohrozených druhov zvierat, ktorým hrozí, prípadne by mohlo v blízkej dobe hroziť vyhynutie. "V roku 2023 sme mali 12 druhov a 26 jedincov zvierat zapojených do záchranného programu, v rámci ktorého evidujeme aj chov leva púšťového," dodala ZOO. V červenej knihe ohrozených druhov zvierat je uvedených 81 druhov a 275 jedincov, ktoré chovajú na Spiši, pričom lev púšťový je v stupni ohrozenia - zraniteľný. ZOO zároveň očakáva, že sa vďaka realizácii projektu podarí zvýšiť aj návštevnosť.