Výtvarná Senica bude mať 59. ročník súťaze

Senica 12. februára (TASR) - Vernisáž 59. ročníka súťaže Výtvarná Senica sa uskutoční 21. februára o 17.00 h v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici, výstava potrvá do 21. marca. Súčasťou otvorenia výstavy nainštalovanej v oboch výstavných sálach bude odovzdávanie ocenení najúspešnejším výtvarníkom. Pred vernisážou bude pre 33 autorov výtvarných prác pripravený odborný seminár - rozhovory nad vystavenými umeleckými dielami. TASR o tom informovala Jaroslava Slezáková zo ZOS.



Do súťaže sa zapojilo 33 autorov so 103 výtvarnými prácami. Odborná porota navrhla udeliť osem diplomov a sedem čestných uznaní. Na výstavu vybrala 82 výtvarných diel od všetkých autorov. "Zastúpená je maľba, kresba, grafika, keramika, šperky, ale aj insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment," priblížila. Výstava bude verejnosti prístupná vždy od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 h do 15.30 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h.



Výtvarná Senica 2025 je súčasťou 62. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Súťaž a výstavu organizuje ZOS v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.