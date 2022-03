V košickej Dolnej bráne je nová expozícia mestského opevnenia

Košice 16. marca (TASR) - V priestoroch archeologického múzea Dolná brána v podzemí košickej Hlavnej ulice v stredu slávnostne otvorili novú interaktívnu expozíciu mestského opevnenia. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, verejnosť bude mať možnosť navštíviť vynovené priestory od 1. mája. Celková investícia predstavuje viac ako 380.000 eur.Expozícia zahŕňa napríklad viaceré moderné multimediálne prezentácie, infokiosky či nový informačný systém vo forme nových nápisov na stropoch a stenách. „“ spresnila pre TASR riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Julianna Orbán Máté s tým, že túto technologickú časť obnovy sa podarilo zrealizovať prostredníctvom finančnej podpory vo výške 180.000 eur od maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu v rámci projektu Živá história.Mesto Košice investovalo do obnovy viac ako 200.000 eur, zameralo sa na stavebno-technické úpravy. „“ povedal vedúci oddelenia strategického rozvoja mesta Košice Richard Dlhý. Vstup do priestorov múzea je po novom zároveň bezbariérový.Podľa magistrátu je v pláne aj komplexná rekonštrukcia nosnej železobetónovej dosky v priestore od Dolnej brány po križovatku Hlavná – Rooseveltova, ktorá má vážne narušenú statiku, a preto do týchto priestorov zateká. Odhadované náklady tejto rekonštrukcie by sa mali pohybovať okolo dvoch miliónov eur.Archeologické múzeum ukrývajúce časť mestského opevnenia z 13. storočia bolo sprístupnené v roku 1998. Hlavným exponátom Dolnej brány sú práve historické murivá odkryté pri archeologickom výskume, tvoria súčasť samotného objektu múzea. Cieľom zrealizovanej obnovy bolo vytvoriť nový vizuálny štýl archeologickej expozície, ktorý sa modernou a kontaktnou formou snaží priblížiť dejiny Košíc jeho obyvateľom a návštevníkom.