V ZŠ Energetikov v Prievidzi majú ihrisko za takmer 60.000 eur

Prievidza 15. októbra (TASR) - Ihrisko pri Základnej škole (ZŠ) na Ulici energetikov v Prievidzi má nový povrch z umelej trávy za takmer 60.000 eur. Investíciu financovala samospráva z dotácie, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Financie na nový povrch futbalového ihriska pre školu získala prievidzská radnica od Slovenského futbalového zväzu. "V rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry získala 20.000 eur. Celkový rozpočet na výmenu povrchu predstavuje sumu 59.546 eur, mesto tak projekt spolufinancovalo sumou vo výške 39.546 eur," vyčíslil Ďureje.



Ihrisko s umelou trávou s rozmermi 50 x 30 metrov vybudovali v roku 2006. Väčšiu opravu, a to výmenu trávy na ňom realizovali v roku 2011. "Vlani prebehli menšie úpravy najnamáhavejších častí. Povrch ihriska bol vzhľadom na dlhodobé a celoročné využívanie značne opotrebovaný a bola nutná jeho kompletná výmena," ozrejmil hovorca mesta.



ZŠ na Ulici energetikov je zameraná predovšetkým na futbal a aerobik. Cieľom celého projektu je zlepšenie podmienok práve na tréningový proces žiakov týchto športových tried. "Ihrisko využívajú aj mládežnícke a seniorské družstvá mužov a žien futbalového klubu FC Baník Prievidza. Rovnako sa využíva aj na súťaže Centra voľného času, je dejiskom obvodných, okresných či krajských súťaží. Význam ihriska potvrdzuje aj to, že ho pre svoje potreby využíva aj Oblastný futbalový zväz Prievidza," dodal Ďureje.