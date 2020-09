Základná škola v Senici prerušila vyučovanie

Senica 28. septembra (TASR) - Prvý prípad pozitívne testovaného žiaka na nový koronavírus spomedzi senických základných škôl (ZŠ) zaznamenala ZŠ na Sadovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Ide o žiaka prvého stupňa. "Vyučovanie je momentálne prerušené v dvoch triedach v druhom a treťom ročníku. Rodičia detí boli o situácii informovaní cez školský informačný systém EduPage. Všetci pedagógovia, ktorí so žiakom prišli do kontaktu, sú v domácej izolácii," uviedla Moravcová.



Vyučovanie v ostatných triedach je zatiaľ zabezpečené. "Ďalší postup bude závisieť od pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici," doplnila hovorkyňa mesta.