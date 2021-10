V ZŠ v Dobšinej vytvorili náučno-relaxačné zóny

Dobšiná 23. októbra (TASR) – V Základnej škole (ZŠ) Eugena Ruffinyho v Dobšinej vznikli v aktuálnom školskom roku vďaka projektu Modernejšia škola dve náučno-relaxačné zóny. Ako pre TASR uviedla zástupkyňa riaditeľa školy Janka Liptáková, moderne vybavené priestory slúžia na vzdelávanie, ale i motiváciu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.



Nové náučno-relaxačné zóny vybudovala ZŠ v už existujúcich priestoroch, do ktorých vďaka financiám z projektu nakúpila nábytok, náučné polepy či sedacie vaky. Jedna zóna je určená pre žiakov prvého stupňa ZŠ, samostatnú zónu majú i starší žiaci. Okrem vyučovacích hodín nové priestory využívajú aj vo svojom voľnom čase, napríklad po vyučovaní.



„Máme veľa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 86 percent žiakov našej školy tvoria žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Máme aj dosť veľa záškolákov, potrebovali sme motivovať deti, aby chodili do školy,“ vysvetlila Liptáková. Ako dodala, želaný efekt priniesli náučno-relaxačné zóny už počas prvých týždňov ich fungovania.



V zóne určenej pre žiakov prvého stupňa škola zriadila aj knižnú búdku, organizovať bude i zbierku kníh, aby deti mali prístup k širšej ponuke literatúry. Nové priestory využívajú na hodinách vlastivedy, prírodovedy či iných predmetoch, slúžia však aj potrebám školského klubu detí.



Náučno-relaxačnú zónu pre žiakov druhého stupňa vybavila škola aj z vlastných prostriedkov zakúpeným interaktívnym podlahovým zariadením. „Je to skvelé najmä pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa potrebujú hýbať. Máme aj deti, ktoré majú ADHD. Pohybom spotrebujú prebytočnú energiu a lepšie sa potom sústredia na vyučovaní,“ doplnila Liptáková.



V rámci projektu získali v Dobšinej finančné prostriedky aj na revitalizáciu tried, ktorá spočíva v ich vymaľovaní a vybavení novými lavicami. „Sú to lichobežníkové lavice s farebným povrchom. Dajú sa jednoducho spájať a použiť na kooperatívne vyučovanie a prácu v skupinách,“ dodala zástupkyňa riaditeľa.



Na vytvorenie náučno-relaxačných zón a revitalizáciu tried získala ZŠ v Dobšinej z projektu Modernejšia škola takmer 30.000 eur. Aktuálne sa ešte uskutočňuje maľovanie tried, prípravy uľahčujú aj vyhlásené chrípkové prázdniny. Do nových školských lavíc by tak mali žiaci prvýkrát zasadnúť po jesenných prázdninách.