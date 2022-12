V ZŠ v Ružinove evidujú svrab, zatvorili ju však pre chrípku

Bratislava 6. decembra (TASR) - V Základnej škole SNP na Ostredkovej v bratislavskom Ružinove evidujú hygienici jeden potvrdený prípad svrabu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave Katarína Nosálová. Hygienici prijali opatrenia na zabránenie šíreniu tohto vysoko nákazlivého ochorenia kože, odmietajú však, že by s tým súviselo aktuálne zatvorenie školy.



"Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od pondelka (5. 12.) do piatka (9. 12.) je najmä z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku u žiakov školy," spresnila Nosálová. Zvýšenú chorobnosť hygienikom hlásilo vedenie školy.



V prípade svrabu RÚVZ upozorňuje, že sa ochorenie prenáša z človeka na človeka pri tesnom a opakovanom kontakte s chorým. Pri manipulácii alebo používaní tých istých osobných odevov alebo uterákov ako chorý, prípadne posteľnou bielizňou. "Ochorenie sa šíri najmä v kolektívoch. Spôsobuje ho mikroskopický, okrúhly roztoč, ktorý sa volá zákožka svrabová," uviedla Nosálová.



Svrab sa prejaví až po uplynutí bezpríznakového času, ktorý trvá jeden až tri týždne. Prvým príznakom je pocit svrbenia, zo začiatku mierny, ktorý sa postupne zhoršuje najmä v noci v teple. Typickým miestom postihnutia je koža medzi prstami rúk, podpazušie, zápästie, lakťová jamka, ryha pod prsníkmi, slabiny, okolie pupka, podkolenná jamka. U detí sa môže vyskytnúť aj vo vlasovej časti hlavy.



Pre potvrdenie alebo vylúčenie nákazy odporúčajú hygienici vyhľadať všeobecného lekára, prípadne kožného lekára. Liečiť treba súčasne všetky osoby, ktoré boli v tesnom kontakte s nakazeným, aj keď nemajú doposiaľ klinické príznaky. Proti nákaze svrabom sa môžu ľudia podľa hygienikov chrániť dôsledným dodržiavaním osobnej hygieny, vyhýbaním sa tesnému kontaktu s neznámymi osobami či prespávaniu v cudzej posteľnej bielizni.