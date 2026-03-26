V ZŠ v Trebišove otvorili cez projekt ministerstva digitálne učebne
Autor TASR
Trebišov 26. marca (TASR) - Nové digitálne učebne pribudli v priestoroch Základnej školy (ZŠ) na Pribinovej ulici v Trebišove. Škola získala digitálne vybavenie v celkovej hodnote viac ako 74.000 eur, ktoré výrazne zlepší podmienky pre vzdelávanie žiakov aj pedagogických zamestnancov. Ako informoval mestský úrad, digitálne učebne vo štvrtok slávnostne otvorili.
Modernizáciu učební realizovali v rámci národného projektu DigiEDU Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Dodané vybavenie zahŕňa 37 tabletov pre žiakov, 35 notebookov pre učiteľov, 16 počítačových zostáv pre učebne informatiky, šesť interaktívnych veľkoplošných dotykových monitorov, ozvučovacie zariadenie, multifunkčné zariadenie a dokovacie stanice.
Program DigiEDU je zameraný na podporu digitálneho vzdelávania na základných a stredných školách. Okrem hardvérového vybavenia prináša aj softvérové riešenia, budovanie digitálnej infraštruktúry a podporu inkluzívneho vzdelávania pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
Cieľom projektu je zníženie digitálnych rozdielov medzi regiónmi a zabezpečenie rovnakého prístupu k moderným technológiám pre všetkých žiakov. V ďalšej fáze projektu bude na škole realizované budovanie lokálnych sietí s cieľom zabezpečiť plnohodnotné Wi-Fi pokrytie všetkých priestorov. „Mesto Trebišov týmto projektom pokračuje v systematickej modernizácii školských zariadení a podpore kvalitného, inkluzívneho a digitálneho vzdelávania,“ uviedla radnica.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov rezortu školstva, mesta a ZŠ.
