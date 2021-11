V ŽSK sú lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou naplnené na sto percent

Žilina 9. novembra (TASR) – Lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19 s umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) sú v nemocniciach v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) naplnené na sto percent. Celková kapacita lôžok je naplnená na viac ako 80 percent. Nemocnice už dva týždne presúvajú kriticky chorých pacientov do iných krajov Slovenska. Prevozy sú však stále ťažšie, pretože kapacity sa extrémne rýchlo plnia. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová to v utorok oznámila na brífingu v Žiline.







Upozornila, že stav zaočkovanosti v ŽSK je na úrovni 44 percent, čo sa odráža práve v kritickom stave hospitalizácií v nemocniciach. "Zriadili sme veľkokapacitné očkovacie centrum a epidemiologickú ambulanciu, kde očkujeme. Naša výjazdová vakcinačná linka VakciZuzka očkovala doposiaľ v 116 obciach. ŽSK sa snaží udržať zdravotníctvo ´pri živote´. No zároveň dáva verejnosti na známosť, že aktuálne je stav v zdravotníctve pred kolapsom," povedala Jurinová.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej koordinujú prevozy pacientov nielen na umelej pľúcnej ventilácii. "Prevážali sme už minimálne 10 pacientov na kyslíku. Presuny sú pre pacientov extrémne náročné z pohľadu zdravotného rizika. Cestou nemá byť prevoz pacienta, ale čo najbližšie dostupná nemocnica, kde ho ošetria, zastabilizujú jeho zdravotný stav a vyliečia ho. Nemocnice sa nám snažia vychádzať v ústrety, ale už sme mali prvý problém preložiť pacienta do iného regiónu. Táto situácia by mala pomôcť obyvateľstvu pochopiť, že nemocnice nie sú nafukovacie a ľudia nie sú na baterky," skonštatovala Pekarčíková.



Riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Martin Šenfeld upozornil, že tretia vlna je devastačnejšia ako druhá vlna. "Dochádza k tomu, že stav pacienta sa po prijatí veľmi rýchlo zhorší a skončí na umelej pľúcnej ventilácii. Skôr sú to pacienti mladší ako v druhej vlne a mali sme hospitalizované aj deti," uviedol.



Univerzitná nemocnica Martin (UNM) koncentruje podľa medicínskeho riaditeľa Dalibora Murgaša detských pacientov so stredne ťažkým a ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 z celého regiónu. "Denne je to jeden až traja pacienti. Našťastie to číslo nie je vysoké a väčšina sa dá vyriešiť ambulantnou formou," dodal.