V ZSS v Skalici a Košútoch testujú virtuálnu realitu
Autor TASR
Skalica 9. februára (TASR) - V dvoch zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) spustili pilotný projekt využívania virtuálnej reality. Novú technológiu testujú v ZSS Zelený dom v Skalici a v Domove sociálnych služieb Košúty v okrese Galanta. Virtuálna realita slúži na vzdelávanie personálu aj na aktivizáciu klientov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča je zavedenie virtuálnej reality dôležitým krokom k zvyšovaniu štandardu služieb s dôrazom na ľudskosť. „Umožňuje nám nielen efektívnejšie školiť personál, ale najmä sprostredkovať klientom zážitky, ktoré im predtým boli pre zdravotný stav nedostupné,“ ozrejmil.
Riaditeľka Odboru sociálnych vecí TTSK Blažena Flamíková uviedla, že opatrovateľky vďaka virtuálnej realite presne rozumejú obmedzeniam a potrebám klientov a oveľa ľahšie sa im pracuje. „Vďaka relaxačným programom sú navyše klienti pokojnejší, čo priamo znižuje stres, ktorému sú zamestnankyne v praxi vystavené,“ zhrnula.
Pilotný projekt je v súčasnosti zameraný najmä na relaxáciu, edukáciu personálu a mentálnu stimuláciu klientov. Kraj nevylučuje jeho rozšírenie aj na ďalšie oblasti sociálnej práce, ako je reminiscenčná terapia, podpora fyzioterapie alebo bezpečné odbúravanie úzkosti.
V zariadeniach v Skalici a Košútoch prináša virtuálna realita klientom nové podnety, ktoré slúžia na stimuláciu a celkový mentálny rozvoj. „Naši klienti sú zo simulačných okuliarov úprimne nadšení. Pre ľudí s obmedzeným pohybom je to dar slobody, ktorý im umožňuje cestovať a spoznávať kúty sveta,“ povedala riaditeľka ZSS Zelený dom v Skalici Beata Minďašová.
Podľa TTSK ide o nástroj, ktorý môže prispieť k znižovaniu stresu u klientov aj zamestnancov a zároveň rozšíriť možnosti aktivizačných činností najmä u ľudí s obmedzenou mobilitou. Kraj bude projekt v pilotnej fáze vyhodnocovať a na základe výsledkov rozhodne o jeho ďalšom využití v sociálnych službách.
