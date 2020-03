Z Petržalskej stanice je zrušená osobná doprava na všetky smery

Bratislava 17. marca (TASR) - V Železničnej stanici Bratislava–Petržalka je v súvislosti s opatreniami pre nový koronavírus zrušená osobná doprava na všetky smery. Upozorňuje na to mestská časť Petržalka na sociálnej sieti s tým, že bude uzatvorený aj podchod od Panónskej ulice v smere na Kopčiansku.



Došlo aj k zmene otvárania vestibulu petržalskej železničnej stanice, a to v nočnom čase od 20.00 h do 5.00 h. V súvislosti s uzatvorením podchodu Dopravný podnik Bratislava upozorňuje cestujúcich, aby s tým počítali pri prestupoch medzi linkami jazdiacimi po Panónskej ceste a linkami 80 a 99 jazdiacimi po Kopčianskej ulici. "Pešia obchádzková trasa vedie cez nadjazd Rusovská cesta," spresnil dopravca.