V Zuberci horela drevenica, požiar spôsobil škody za 25.000 eur
Autor TASR
Zuberec 15. februára (TASR) - Profesionálni hasiči z Tvrdošína a dobrovoľní hasiči zo Zuberca a Habovky zasahovali v sobotu (14. 2.) nadránom pri požiari drevenice v obci Zuberec v okrese Tvrdošín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi C-prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií. Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ informovali krajskí hasiči.
Majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na 25.000 eur.
