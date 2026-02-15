Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Zuberci horela drevenica, požiar spôsobil škody za 25.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na 25.000 eur.

Autor TASR
Zuberec 15. februára (TASR) - Profesionálni hasiči z Tvrdošína a dobrovoľní hasiči zo Zuberca a Habovky zasahovali v sobotu (14. 2.) nadránom pri požiari drevenice v obci Zuberec v okrese Tvrdošín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi C-prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií. Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ informovali krajskí hasiči.

