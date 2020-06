VIDEO: V Zubnom postihnutom povodňou ženisti osadili náhradný most

Zubné 27. júna (TASR) – Provizórny most od soboty spája časti obce Zubné v okrese Humenné. Cez rieku Nechvaľka ho osadili vojenskí ženisti ako dočasnú náhradu za pôvodný most, ktorý zničila nedávna prívalová povodeň.





Dočasnú mostovku inštalovali špecialisti Ozbrojených síl (OS) SR pomocou mostného tanku MT-55A zo Serede, ktorý na východ dopravili po železnici.



"Kým sa tento most postavil, bolo potrebné zladiť činnosť s Hasičským a záchranným zborom, ktorý mal na starosti vyčistenie potoka, ďalej sme sa museli dohodnúť s vodnými stavbami na vybudovaní oporných pilierov, ktoré boli dokončené v piatok (26. 6.) večer, a bolo treba zladiť celý presun mostného tanku zo Serede až sem," uviedol pre novinárov veliteľ delostreleckého oddielu z Michaloviec, podplukovník Roman Bobaľ. Dôležité bolo podľa neho dostatočne spevniť oba brehy.



Pôvodný most spájajúci obec s rekreačnou zónou a priemyselnou časťou strhla povodeň v piatok 19. júna. "Je to pre nás obrovská pomoc, pretože tak narýchlo urobiť dočasné premostenie nebolo z našej strany možné ani finančne ani organizačne, a konečne sa spojili dva brehy, čo umožní pokračovanie podnikateľskej činnosti a prístup k oddychovej zóne, kde je futbalové a tenisové ihrisko či prírodný amfiteáter, kde každoročne organizujeme folklórne slávnosti," uviedla pre TASR starostka obce Zubné Michaela Vasilenková. Obec bude následne riešiť otázku obnovenia stáleho premostenia rieky.