V Zubrohlave na Orave je mimoriadnu situáciu,odtrhlo im breh pri ceste

Zubrohlava 16. júla (TASR) - Obec Zubrohlava v okrese Námestovo vyhlásila mimoriadnu situáciu z dôvodu zosuvu pôdy po prívalových dažďoch. Došlo tam k odtrhnutiu brehu cesty prvej triedy. Ako pre TASR potvrdil starosta obce Lukáš Remeš, na miesto by mali v utorok doraziť statik a projektant.



Podľa starostu je aktuálne v úseku umiestnené dopravné značenie, sú tam zúžené cestné pruhy a obmedzená rýchlosť. "Stredoslovenská distribučná by mala odstrániť stĺp elektrického vedenia, aby nedošlo k odtrhnutiu ďalšej časti svahu a následnému pádu stĺpa na cestné teleso. S prácami by sa malo začať v priebehu budúceho týždňa," konkretizoval v utorok Remeš.



Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová v stanovisku pre TASR uviedla, že v súčasnosti intenzívne pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa sanačných prác. S tým súvisí prehliadka terénu statikom a projektantom. "Z posúdenia konkrétnej situácie vyplynie aj typ sanačných prác, ktoré budú potrebné," vysvetlila.



Mimoriadnu situáciu obec vyhlásila v pondelok (15. 7.) o 11.00 h.