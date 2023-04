V Zvolene bude ďalší ročník podujatia zameraného na autizmus

Zvolen 24. apríla (TASR) – S cieľom priblížiť širokej verejnosti problematiku autizmu a ľudí, ktorí s autizmom žijú, sa v sobotu (29. 4.) koná vo Zvolene ďalší ročník benefičného podujatia s názvom Vysvieťme Zvolen na modro. Podujatie sa koná pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme.



"Podujatie sa začína medzinárodnou konferenciou v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, kde budú prednášať odborníci aj samotní rodičia detí s autizmom. Potom nasleduje kultúrny a osvetový program na zvolenskom námestí, ktorý vyvrcholí vystúpením skupiny Peter Bič Projekt. Po koncerte sa zámok vysvieti na modro ako symbolický prejav podpory ľudí s autizmom medzi nami," priblížila pre TASR podujatie Zuzana Maštenová zo združenia VIA ABA, ktoré sa problematikou autizmu dlhodobo zaoberá.



Združenie je aj za sériou dokumentárnych filmov s názvom Neviditeľní, ktoré vytvára s cieľom informovať širšiu verejnosť o problematike autizmu, a to cez príbehy rodín, ktoré žijú s takýmto dieťaťom. "V dokumente hovoria aj renomovaní odborníci zo Slovenska, ktorí sa zaoberajú intervenciou alebo diagnostikou detí s autizmom," doplnila Maštenová.



Podujatie organizuje občianske združenie VIA ABA s podporou mesta Zvolen.