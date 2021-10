Vačok: Chceme v okolí Chemka Strážske riešiť prístup k pitnej vode

Bratislava 5. septembra (TASR) - Environmentálny fond (EF) chce v obciach v okolí envirozáťaže bývalej spoločnosti Chemko Strážske riešiť prístup k pitnej vode. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ EF Ľubomír Vačok.



Ministerstvo životného prostredia na základe uznesenia vlády SR požiadalo Envirofond, aby sa pozrel na riešenie situácie s pitnou vodou na východnom Slovensku. "Veľa z tých obcí, ktoré sú postihnuté envirozáťažou, nemá prístup k pitnej vode, majú zdroje zo studne alebo privádzajú vody do zásobníkov," priblížil Vačok.



Riaditeľ sa so svojím tímom stretol so starostami dotknutých obcí a prednostami okresných úradov na východe Slovenska. "Veľa menších obcí nerozumie materiálom k predloženým výzvam," podotkol Vačok. Na stretnutí im tak vysvetlil úlohu EF, pomoc obciam, proces poskytovania dotácií a odporučil kroky pri podávaní žiadosti o dotáciu na vodovody či kanalizácie.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu aj majiteľ susedných pozemkov.