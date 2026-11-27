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Na D1 sa zrazilo viacero áut, dopravu komplikuje sneh
Hromadná nehoda sa stala za Kapušanmi v smere na Tulčík, tam je zdržanie 40-minútové.
Autor TASR
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Bratislava/Košice 27. novembra (TASR) - Väčšina ciest na východnom Slovensku je neupravená a zasnežená. Vo vysielaní Slovenského rozhlasu na to upozornila Zelená vlna STVR. Na diaľnici D1 pri výjazde Košice-Sever smerom z Prešova sa zrazilo viacero áut, zdržanie odhaduje na 20 minút.
Hromadná nehoda sa stala za Kapušanmi v smere na Tulčík, tam je zdržanie 40-minútové. V úseku je aj silná poľadovica. Vodiči sa okrem toho musia pri prejazde diaľnicou D1 pri Bidovciach pripraviť na hodinové zdržanie pre kolóny.
Horský priechod Dargov je po skríženom kamióne už prejazdný v jednom pruhu. Premávku tam riadi polícia. V úseku medzi Slancom a Rákošom je však cesta naďalej neprejazdná. V kolóne vodiči stoja už pred Bohdanovcami smerom z Košíc.
Hromadná nehoda sa stala za Kapušanmi v smere na Tulčík, tam je zdržanie 40-minútové. V úseku je aj silná poľadovica. Vodiči sa okrem toho musia pri prejazde diaľnicou D1 pri Bidovciach pripraviť na hodinové zdržanie pre kolóny.
Horský priechod Dargov je po skríženom kamióne už prejazdný v jednom pruhu. Premávku tam riadi polícia. V úseku medzi Slancom a Rákošom je však cesta naďalej neprejazdná. V kolóne vodiči stoja už pred Bohdanovcami smerom z Košíc.