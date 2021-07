Väčšina lístkov bratislavskej MHD zdražela

Bratislava 1. júla (TASR) - V bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) od štvrtka porástli ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov i tých na jednu cestu. Výnimkou je ročný predplatný cestovný lístok, ktorý, naopak, zlacnel o 25 percent, z 264,2 na 199 eur. Medzi lístkami na jednu cestu si už cestujúci nebudú môcť vybrať 15-minútový. V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) totiž od 1. júla došlo k mnohým zmenám a úpravám, a to aj cenníka a tarify.



Cena 30-minútového lístka na bratislavskú MHD zostáva nezmenená a za základný lístok by mal cestujúci zaplatiť 0,90 eura. Ceny v rozmedzí niekoľkých centov porástli pri papierových i elektronických lístkoch od 60 do 150 minút v zónach IDS BK tri až desať. Základný sieťový lístok (180 minút) zdražel z 3,60 na 4,10 eura.



Ceny porástli aj pri denných cestovných lístkoch. Základný 24-hodinový pre bratislavské mestské zóny 100 a 101 z 3,50 na štyri eurá, pri elektronickom lístku z 3,15 eura na 3,70 eura. Základný 72-hodinový zdražel o euro na deväť eur. Porástli aj ceny predplatných cestovných lístkov, okrem ročnej električenky. Základný sedemdňový predplatný lístok pre bratislavskú MHD vyjde na 12 eur, doteraz stál 10,40 eura. Základný mesačný (30-dňový) lístok už nestojí 26,90 eura, ale 30 eur, a cena základného 90-dňového sa zvýšila zo 72,30 eura na 80 eur. Papierové cestovné lístky zakúpené v pôvodných cenách do 30. júna bude možné využiť do konca septembra.



Výrazná zmena nastala pri ročnom predplatnom cestovnom lístku v bratislavskej MHD. Základná ročná električenka od júla zlacnela z 264,20 na 199 eur. Ceny sa tak znížili aj pri ročných lístkoch, ktoré kombinujú bratislavskú 100 a 101 zónu s regionálnymi zónami IDS BK.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa od júla službu Kartuj. Priamo vo vozidlách bratislavskej MHD sa bude dať jednorazový cestovný lístok zakúpiť aj bežnou platobnou kartou.



V rámci zmien v IDS BK sa ruší tiež poskytovanie desaťpercentnej zľavy na nákup predplatných cestovných lístkov prostredníctvom Bratislavskej mestskej karty.



Cestujúci s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) budú môcť preukázať nárok na zľavu aj bežným dokladom totožnosti, v ktorom majú zapísanú informáciu o ŤZP. V prípade študentov sa medzinárodný preukaz ISIC bude považovať za plnohodnotný doklad o nároku na zľavu k jednorazovým lístkom. Pri žiakoch od 16 do dovŕšenia 18 rokov sa ruší povinnosť dokladovať potvrdenie o návšteve školy. Nárok na zľavu im bude plynúť na základe ich veku, po preukázaní sa napríklad dokladom totožnosti alebo zdravotným preukazom.



IDS BK, kde sú okrem DPB aj dopravcovia Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko, sa od júla rozširuje do ďalších miest a obcí Trnavského kraja. Konkrétne do Kútov, Dlhej, Orešian, Košolnej, Zvončína, Suchej nad Parnou, Pustých Úľan, Sládkovičova a Galanty.