Väčšina lôžkových oddelení v Handlovej bude fungovať i počas sviatkov

Handlová 18. decembra (TASR) - Väčšina lôžkových oddelení nemocnice v Handlovej bude fungovať i počas sviatkov. Vianočný režim sa dotkne najmä ambulancií, ktoré si od 23. decembra začnú čerpať dovolenky. TASR o tom v stredu informovala zástupkyňa hovorcu spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.



"Vianočný režim sa v handlovskej nemocnici začína 20. decembra, keď personál prepustí posledných pacientov z lôžkového oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Od 23. decembra začína s čerpaním dovolenky väčšina ambulancií a tiež oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti," uviedla Ševčíková.



Procedúry už podľa nej nebude poskytovať 23. decembra ani ambulantná časť rehabilitačného pracoviska, ktorá začne opäť pracovať 30. decembra. "Zdravotnú starostlivosť budú počas vianočného režimu poskytovať bez obmedzení lôžkové oddelenia následnej zdravotnej starostlivosti, a to oddelenie dlhodobo chorých a dom ošetrovateľskej starostlivosti. V prevádzke zostáva tiež oddelenie klinickej biochémie a rádiodiagnostické pracovisko s výnimkou sonografickej ambulancie, ktorá nepracuje v termíne od 23. decembra do 6. januára 2025," doplnila.



Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá priblížila, že nemocnica sa každoročne pred Vianocami snaží prepustiť do domáceho liečenia pacientov, ktorých zdravotný stav to dovoľuje. Hospitalizovaných zostane približne 40 pacientov. "Počas prvých dvoch týždňov nového roka sa ambulancie aj oddelenia budú postupne vracať do štandardnej prevádzky. Operatíva aj prijímanie pacientov na lôžkové rehabilitačné oddelenie sa začnú od 7. januára 2025," dodala Veselá.



Viac informácií o dovolenkách jednotlivých ambulancií pacienti nájdu na webovom sídle nemocnice.