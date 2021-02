Väčšina obcí Prievidzského okresu pripravuje ďalšie kolo testovania

Kocurany 3. februára (TASR) - Obyvatelia z Prievidzského okresu sa budú môcť dať otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19 aj počas nadchádzajúceho víkendu. Ďalšie kolo plošného testovania, ktoré sa uskutoční 6. a 7. februára, pripravuje väčšina obcí v okrese. Odporučila im to Rada Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN). Informoval o tom v stredu predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.



"Na rade ZMO HN sme vyhodnocovali všetky uznesenia a vyhlášky, ktoré prijal hlavný hygienik alebo vláda SR. V poslednom uznesení, v ktorom vláda definovala okresy s menšou pozitivitou, okres Prievidza nie je. Z toho logicky vyplýva, že by sme mali testovať," povedal Čičmanec.



V žiadnom uznesení však podľa neho nie je napísaná povinnosť pre samosprávy, aby testovali, ide len o odporúčanie. "Chceme našim občanom dať možnosť, aby mali testy, keď ich bude niekto kontrolovať pri ceste do práce, alebo za nejakými inými dôležitými povinnosťami, v rámci ktorých môžu vycestovať," ozrejmil.



Rada ZMO HN preto podľa Čičmanca odporučila kolegom - starostom, aby pre obyvateľov spravili testovanie. "Pokiaľ majú obce problém so zdravotníkmi, alebo iným personálom, majú možnosť spojiť sa s inými. Také obce už máme, kde väčšia poskytne možnosť testovať menším," priblížil s tým, že do plošného testovania by sa podľa jeho odhadu malo zapojiť gro obcí v okrese.



"Minister školstva (Branislav Gröhling, pozn. TASR) presadil otvorenie škôl, uvidíme, ako to bude v okrese Prievidza a Partizánske, kde sa incidencia zvyšuje, respektíve neznižuje. Budeme mať ešte stretnutie s hygieničkou, vo štvrtok (4. 2.) je pandemické stredisko v Trenčíne," načrtol predseda ZMO HN. Práve prípadné otváranie škôl a školských zariadení v okrese je podľa neho jedným z dôvodov, prečo organizovať ďalšie kolo plošného testovania.



Obyvatelia sa budú môcť dať v nasledujúcom období otestovať aj v ďalších 13 alebo 14 mobilných odberových miestach v rámci okresu, dodal Čičmanec.



Plošné testovanie počas nadchádzajúceho víkendu pripravuje i samospráva Handlovej, rozhodol o tom v stredu mestský krízový štáb, informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.