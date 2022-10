Väčšina poslancov v Košiciach post obhájila, pribudlo 16 nových tvárí

Košice 30. októbra (TASR) - Košičanov bude v mestskom zastupiteľstve (MsZ) zastupovať 16 nových poslancov, ďalších 25 obájilo svoj post. Väčšinu v 41-člennom zbore budú mať nezávislí kandidáti. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 10.) volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



MsZ bude pozostávať z 21 poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí. Sú nimi Iveta Adamčíková, Dominik Babušík, Michal Djordjevič, Marek Fedoročko, Marcel Gibóda, Marián Horenský, Miloš Ihnát, Jozef Karabin, Viliam Knap, Matej Kundrát, Štefan Lasky, Ladislav Lörinc, Roman Matoušek, Vladimír Saxa, Martin Seman, Róbert Schwarcz, Zuzana Slivenská, Anna Súkeníková, Miroslav Špak, František Ténai a Beáta Zemková.



Za koalíciu KDH, SaS, Sme rodina, NOVA, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO, za ktorú kandidoval aj staronový primátor Košíc Jaroslav Polaček, sa do MsZ dostali Bernard Berberich, Peter Berinšter, Lucia Gurbáľová, Dominik Karaffa, Peter Múdry, Marcel Šaňa, Tomáš Vasok a Marcel Vrchota.



Za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti sú to Jozef Andrejčák, Lucia Iľaščíková, Marek Kandráč, Michal Krcho, Lenka Kovačevičová a Igor Petrovčik.



Do MsZ Košičania zvolili aj Ľubicu Blaškovičovú a Erika Weissa (Za ľudí). Mestskými poslancami budú aj Tibor Bačinský (Progresívne Slovensko), Patrik Géci (Hlas-SD), Ján Sekáč (Spolu-občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS-Občianski demokrati Slovenska) a Andrej Sitkár (Smer-SD, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska).



V MsZ sa oproti súčasnému zoskupeniu zvýši počet žien z piatich na osem.