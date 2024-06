Väčšina roklín Slovenského raja je opäť otvorená

Spišská Nová Ves 14. júna (TASR) - Turisticky sprístupnené rokliny v Národnom parku (NP) Slovenský raj, ktoré boli pre vysoký stav vody prechodne uzavreté, sú od piatka opäť otvorené. Národný park Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi o tom informuje na sociálnej sieti.



Ako uvádza, zavretý ostáva do odvolania Veľký Sokol a Ferrata Kyseľ, ktorá bude pre návštevníkov otvorená od soboty (15. 6.). Roklina Tiesňavy pri Stratenej je stále uzavretá pre poškodenie zariadení až do odvolania.



"V prístupných roklinách pretrváva vysoký stav vody, nevyhnutná je opatrnosť a primerané obutie a vybavenie," upozorňuje NP Slovenský raj.