Väčšina škôl v Handlovej je pre zvýšenú chorobnosť zatvorená

Handlová 30. januára (TASR) - Dve z troch základných škôl (ZŠ) a dve pracoviská materskej školy (MŠ) zostali pre zvýšenú chorobnosť zatvorené do konca prvého februárového týždňa. K uzatvoreniu školy pristúpili na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Prevádzka ZŠ na Morovnianskej ceste, MŠ na Ulici SNP a elokovaného pracoviska MŠ na Cintorínskej ulici je prerušená od 29. januára do 6. februára vrátane. Z dôvodu nárastu chorobnosti u detí sa prerušuje prevádzka aj v ZŠ na Mierovom námestí, a to od štvrtka do 7. februára, s nástupom detí do školy 10. februára," konkretizovala Paulínyová.



Aktuálne RÚVZ podľa nej eviduje nárast chrípkového ochorenia typu A, ktoré sprevádzajú zvýšené teploty a dlhší čas na celkové vyliečenie. "Chorobnosť v školských zariadeniach naďalej stúpa, tak isto ako aj v ďalších elokovaných pracoviskách MŠ," doplnila.



Prevádzka ZŠ na Školskej ulici pokračuje bez zmien, po ešte minulotýždňovom prerušení prevádzky nastúpili deti v tieto dni do elokovaných pracovísk MŠ na Morovnianskej ceste, na ZŠ Morovnianska cesta a Dimitrovova.