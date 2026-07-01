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Väčšina škôlok v Nových Zámkoch je v júli otvorená
Od začiatku júla do konca augusta bude úplne zatvorená Materská škola na Nábrežnej ulici. Dôvodom je rekonštrukcia budovy po havárii.
Autor TASR
Nové Zámky 1. júla (TASR) - Takmer všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky zostanú v júli otvorené. Výnimkou je Materská škola na Bitúnkovej ulici, ktorá bude otvorená len do 10. júla, následne bude zatvorená až do konca mesiaca. Deti z nej budú počas odstávky navštevovať Materskú školu na Ďorockej ulici. Harmonogram fungovania škôlok počas letných mesiacov schválili mestskí poslanci, informovala radnica.
Od začiatku júla do konca augusta bude úplne zatvorená Materská škola na Nábrežnej ulici. Dôvodom je rekonštrukcia budovy po havárii. Deti z tejto škôlky budú počas leta presunuté do iných zariadení. V júli ich prijmú materské školy na Šoltésovej ulici a na Námestí Gy. Széchényiho, v auguste budú umiestnené do Materskej školy na Bitúnkovej ulici.
Elokované pracovisko na Ulici G. Czuczora, ktoré patrí pod Materskú školu - Óvoda na Ulici P. Blahu, bude fungovať do 24. júla. Od 27. júla až do konca augusta bude jeho prevádzka prerušená.
Od 10. augusta pristúpi mesto k výraznému obmedzeniu prevádzky materských škôl. Všetky budú zatvorené s výnimkou Materskej školy na Bitúnkovej ulici, kde budú do 21. augusta sústredené deti zo všetkých ostatných škôlok. Od 24. do 31. augusta sa zatvoria všetky materské školy v meste, upozornila samospráva. Posledný augustový týždeň bude venovaný príprave priestorov a personálu na nový školský rok. Riadna prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky sa obnoví od 1. septembra.
Od začiatku júla do konca augusta bude úplne zatvorená Materská škola na Nábrežnej ulici. Dôvodom je rekonštrukcia budovy po havárii. Deti z tejto škôlky budú počas leta presunuté do iných zariadení. V júli ich prijmú materské školy na Šoltésovej ulici a na Námestí Gy. Széchényiho, v auguste budú umiestnené do Materskej školy na Bitúnkovej ulici.
Elokované pracovisko na Ulici G. Czuczora, ktoré patrí pod Materskú školu - Óvoda na Ulici P. Blahu, bude fungovať do 24. júla. Od 27. júla až do konca augusta bude jeho prevádzka prerušená.
Od 10. augusta pristúpi mesto k výraznému obmedzeniu prevádzky materských škôl. Všetky budú zatvorené s výnimkou Materskej školy na Bitúnkovej ulici, kde budú do 21. augusta sústredené deti zo všetkých ostatných škôlok. Od 24. do 31. augusta sa zatvoria všetky materské školy v meste, upozornila samospráva. Posledný augustový týždeň bude venovaný príprave priestorov a personálu na nový školský rok. Riadna prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky sa obnoví od 1. septembra.