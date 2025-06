Väčšina Slovákov navštívi obchodné centrum raz týždenne

Bratislava 10. júna (OTS) - Sme krajinou pravidelných návštev obchodných centier. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum, ktorý zrealizovalo oc tehelko*, podľa ktorého viac ako 63% opýtaných Slovákov uviedlo, že nákupné centrum navštívi aspoň raz za týždeň. Nechodia sa pritom doň „iba prechádzať“. Najväčším lákadlom našincov je možnosť vybaviť všetko pod jednou strechou, pričom viac ako polovica návštevníkov prichádza s cieľom nakúpiť potraviny. Svoje významné miesto pri návšteve centra zohráva aj gastro. Medzi najpreferovanejšie prevádzky patria tie s ponukou ázijskej, slovenskej či talianskej kuchyne. Samostatnou kategóriou sú kaviarne a cukrárne, ktoré so svojimi viac ako 46% kraľujú rebríčku v obľúbenosti. Takmer 80% návštevníkov pritom vybaví všetko potrebné do dvoch hodín. Kľúčovým faktorom pri konečnom výbere nákupného centra je dostupné a kvalitné parkovanie, ktoré je dôležité pre takmer tri štvrtiny opýtaných.



Navštevujeme ich aj denne, väčšinou sa v nich zdržíme do dvoch hodín

Nedávna detailná sonda do nákupného správania Slovákov v obchodných centrách, ktorú zrealizovalo oc tehelko v spolupráci s MNFORCE* (prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke na celom Slovensku v apríli 2025), prináša podrobný obraz o správaní našincov v nákupných centrách. Podrobne mapuje ako v nich dnes Slováci trávia čas a čo od návštevy nákupného centra vlastne očakávajú. Výsledky ukazujú, že na Slovensku sa tešia obchodné centrá veľkej obľube, keďže viac ako 63% Slovákov sa v nich ocitne aspoň raz týždenne a viac ako tretina dokonca zájde do nákupného centra denne alebo niekoľkokrát za týždeň.



Zaujímavé je i zistenie, že sa do nich Slováci nechodia „len bezcieľne prechádzať“. Väčšina si návštevu spája s konkrétnou potrebou, a to či už v podobe nejakej konkrétnej služby, nákupov či stravovania sa. Celkovo medzi tri najčastejšie dôvody, prečo sa našinci rozhodnú pre návštevu nákupného centra patria: vybavenie viacerých nákupov naraz – viac ako 54%, nákup potravín – viac ako 52% a do tretice, konkrétny nákup iného tovaru (ako je oblečenie, elektronika, a pod.) – čo deklaruje o niečo viac ako polovica opýtaných, a čo len potvrdzuje aktuálnu praktickú funkciu nákupných centier.



Drvivá väčšina návštevníkov (takmer 80% z nich) pritom stihne vybaviť všetko potrebné do dvoch hodín a kľúčovú rolu zohráva aj dostupnosť parkovania. Práve tá môže nakoniec rozhodnúť o konečnom výbere centra, keďže až pre dve tretiny opýtaných je to dôležitý, alebo dokonca veľmi dôležitý faktor. „Dnešný zákazník očakáva efektívnosť, komfort a rozmanitosť na jednom mieste. V oc tehelko si to veľmi dobre uvedomujeme a prispôsobujeme tomu aj ponuku našich služieb a prevádzok, ktorú stále rozširujeme o také, ktoré spájajú praktické a zážitkové využitie návštevy nášho centra. Zároveň našim zákazníkov ponúkame bezproblémové parkovanie v priestoroch našich podzemných garáží,“ upresňuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.



Dôležitosť služieb deklaruje aj fakt, že až 9 z 10 respondentov uviedlo, že aspoň niektoré z ponúkaných služieb pravidelne využíva. Centrum v blízkosti Národného futbalového štadióna vníma tento trend a rozširuje celkovo ponuku svojich služieb. V dohľadnej dobe tak v jeho priestoroch pribudne možnosť fyzioterapie či kadernícke služby, ako aj detský kútik. Zároveň, oc tehelko nedávno otvorilo Čistiareň EcoClean, ktorá ponúka profesionálne čistenie a starostlivosť o odevy pomocou technológie ekologického mokrého čistenia (Soft Wash®). Postará sa dokonca aj o športovú obuv a prilby. Centrum je zároveň domovom vlajkovej lode domácej siete COOP Jednota, modernej predajne potravín Tempo SUPERMARKET, ktorá ponúka, mimo iné, široký sortiment slovenských potravín a regionálnych špecialít, s dôrazom na kvalitu a čerstvosť ponuky. Predajňa je výnimočná vytvorením úseku COOP Bystro s bohatou ponukou teplých jedál pripravených priamo za obslužným pultom.



Stravujú sa v nich častejšie muži

Samostatnou kategóriu v otázke návštevnosti nákupných centier je segment gastra. Približne tretina respondentov využíva totižto nákupné centrá aj ako miesto pre služby a občerstvenie. Zaujímavosťou je, že podľa prieskumu sa častejšie v priestoroch obchodných centier stravujú muži a celkovo predovšetkým mladší ľudia vo veku do 29 rokov. Najobľúbenejšou voľbou Slovákov sú pritom kaviarne a cukrárne (46,8 %). Preferencie vo výbere kuchyne sú pomerne jasné. V obľúbenosti vedie ázijská kuchyňa, za ňou nasleduje slovenská a trojicu uzatvára talianska kuchyňa. Obchodné centrum v blízkosti Národného futbalového štadióna – oc tehelko na tieto preferencie reagovalo rozšírením ponúkaných gastro konceptov. „Vnímame dôležitosť gastra v celkovej koncepcii nášho obchodného centra. Aj preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku našich prevádzok, ktoré majú za cieľ prinášať chuťový zážitok, a zároveň poskytnúť príjemný priestor či už na formálne, pracovné, alebo neformálne stretnutia s priateľmi a rodinou. Veríme, že sa nám to výberom prevádzok podarilo,“ dopĺňa Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.



Do svojho portfólia tak po novom obchodné centrum na Tehelnom poli zaradilo hneď niekoľko kvalitných gastro prevádzok. Mimo iné, napríklad modernú taliansku reštauráciu Certo – miesto, kde sú oddaní kvalite, autentickým chutiam a prvotriednym surovinám. To všetko s cieľom prinášať zážitkové jedlá skutočnej talianskej chuti. Ďalšou z nových prevádzok v oc tehelko je Pizza Forza, so širokým výberom kvalitnej pizze, cestovín a dezertov. Návštevníkom s preferenciou slovenskej kuchyne a kvalitného street food zase ulahodí moderná prevádzka The Blue Champs. Nedávno otvorená piváreň prináša jedinečné spojenie moderného dizajnu s pravou športovou atmosférou. Okrem remeselných pív ponúka širokú škálu jedál – od klasických pivných špecialít až po pestrý výber streetfoodových pochúťok.



Podľa prieskumu sa zároveň návštevnosti tešia aj prevádzky rýchleho občerstvenia, ktoré má v obľube viac ako 35% návštevníkov. Naopak, kvôli šalátom Slováci do food courtov nechodia. Až 80% z nich uviedlo, že prevádzku poskytujúcu tento typ občerstvenia, nenavštevuje.



Celkovo sa ukazuje, že spojenie viacerých obchodov pod jednou strechou, dostupnosť rôznorodých služieb, ako aj možnosť stretnutí pri káve a bohatá gastro ponuka tvoria spolu mix, ktorý väčšinu Slovákov motivuje k aspoň jednej návšteve nákupného centra za týždeň.



*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025