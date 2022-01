Väčšina starostov Bratislavy opätovnú kandidatúru zvažuje

Bratislava 16. januára (TASR) – Väčšina starostov bratislavských mestských častí ešte nie je definitívne rozhodnutá, či sa budú opätovne uchádzať o dôveru v jesenných komunálnych voľbách. Najväčšou motiváciou pre tých, ktorí ambíciu na ďalší mandát potvrdili, je dokončenie rozbehnutých projektov.



Opätovnú kandidatúru netají starosta Petržalky Ján Hrčka. Zdôraznil, že mnohé projekty sa nedajú zrealizovať za jedno volebné obdobie. "Verím, že ľudia prácu moju i mojich kolegov vidia a dajú mi dôveru, aby som svoje sľuby z roku 2018 zrealizoval nie na 50, ale na 100 percent,“ uviedol pre TASR.



Podobne sa vyjadril aj Martin Chren, starosta druhej najväčšej mestskej časti. "V Ružinove sme rozbehli veľa pekných projektov, niekoľko veľmi zaujímavých máme rozpracovaných a rád by som ich dotiahol do konca," potvrdil.



Chuť pokračovať v rozbehnutých projektoch uvádza pri zvažovaní svojej opätovnej kandidatúry aj starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý priznáva, že nikdy sa nerodilo finálne rozhodnutie tak ťažko ako teraz. Zásadne ho ovplyvňujú udalosti z roku 2021, keď Kusého zadržala polícia. "Rozumiem rodine, ktorá nie je naklonená opätovnej kandidatúre potom, čo som bol desiatky hodín v policajnej cele, lebo som si, chrániac verejný záujem, dovolil vzoprieť sa skupine vplyvných developerov," uvádza Kusý. "Zároveň mi tie chvíle ukázali dôveru zo strany ľudí a to mi neuveriteľne pomohlo," dodal. Otázku kandidatúry tak necháva otvorenú a najskôr ju chce prediskutovať v najužšom rodinnom kruhu.



Zatiaľ zdržanlivá je i starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. "Definitívne sa rozhodnem po veľkonočných sviatkoch," uviedla. Na jar sa ku kandidatúre plánuje vyjadriť aj starosta Rače Michal Drotován. "Zatiaľ to ani nepotvrdzujem, ani nevylučujem. Aktuálne mám ako prioritu naše rozrobené projekty v Rači,“ povedal. Starosta Vrakune Martin Kuruc sa taktiež momentálne sústredí na prácu pre mestskú časť. Pred prípadným ohlásením kandidatúry chce mať najprv jasno, či jeho rodina znesie ďalšie štyri roky v tomto režime. Taktiež chce počuť spätnú väzbu od svojho tímu. "Potom sa definitívne vyjadrím,“ skonštatoval.



Konkrétnejší je Martin Zaťovič, ktorý môže vo voľbách starostu Dúbravky získať už tretí mandát. "V súčasnosti sa sústreďujem najmä na riešenie aktuálnych problémov a projektov, v ich realizácii by som ako starosta rád pokračoval aj v ďalšom volebnom období,“ uviedol pre TASR. Starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék mieni, že jeho rozhodnutie o opätovnej kandidatúre je už verejným tajomstvom. "Ak tento post obhájim, bude to pre mňa vizitka, že moja práca aj aktivita celého úradu pod mojím vedením počas štvorročného obdobia mala zmysel a občania pocítili zlepšenie a pokrok,“ skonštatoval. O dôveru Devínskonovovešťanov je rozhodnutý znovu sa uchádzať Dárius Krajčír. "Za tri roky spolupráce sa nám podarilo zladiť prácu úradu, poslancov a zamestnancov našich organizácií, čo preverili aj mnohé krízové situácie,“ bilancuje predchádzajúce obdobie s ambíciou pokračovať v rozbehnutých projektoch.



Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa avizuje, že chce obhájiť mandát. V prípade volebného úspechu by bol na čele samosprávy v Záhorskej Bystrici už štvrté volebné obdobie. "Verím, že sa opätovne budem môcť oprieť o podporu mojich najbližších spolupracovníkov, záleží mi na tom, aby sme dokončili dôležité rozbehnuté projekty,“ uviedol. Narážal napríklad na zámer premeny bývalého stredného odborného učilišťa energetického na priestory slúžiace občanom vo forme školských zariadení a sociálnych služieb. Jasno v otázke kandidatúry má i starosta Vajnôr Michal Vlček. Priznal, že ho práca pre ľudí napĺňa a pokiaľ sa nič neočakávané nestane, je pripravený sa o dôveru ľudí uchádzať aj v nadchádzajúcich voľbách.



Medzi starostami malých mestských častí, ktorí zvažujú kandidatúru, sú starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová, starosta Lamača Lukáš Baňacký i starosta Jaroviec Jozef Uhler. Baňacký spomína ako motiváciu pokračovanie v práci a úlohách, ktorým venoval energiu od zvolenia v roku 2018, Uhler na druhej strane poukazuje, že noví šikovní a ambiciózni ľudia ostávajú radšej v súkromnej sfére a nechcú ísť do politiky. "Na otázku mojich známych, či budem znova kandidovať, zvyknem odpovedať, že ak sa nájde niekto schopný, kto prejaví záujem kandidovať, rád mu pomôžem,“ uviedol.



V prípade najdlhšie, už štvrté volebné obdobie za sebou, pôsobiacich starostiek – Ľubice Kolkovej z Devína a Gabriely Ferenčákovej z Čunova je zrejmé, že minimálne v jednom prípade k dosiahnutiu piateho mandátu nepríde. Kolková priznala, že kandidovať už nemieni, Ferenčáková kandidatúru nepotvrdila, ani nevyvrátila.