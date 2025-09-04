Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Regióny

Žiaci zrušenej školy v Trnave doštudujú na SOŠ obchodu a služieb

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre časť žiakov, ktorá nastúpila do župnej školy v Galante, zabezpečili bezplatnú autobusovú dopravu z Trnavy.

Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Väčšina študentov zrušenej Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Gos-SK dokončí štúdium na SOŠ obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave. Študenti odboru hotelová akadémia môžu pokračovať v štúdiu na strednej škole v Galante. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

„Pre časť žiakov, ktorá nastúpila do župnej školy v Galante, sme zabezpečili bezplatnú autobusovú dopravu z Trnavy,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Títo študenti majú zabezpečený školský autobus z Trnavy. „Našou snahou bolo zabezpečiť kontinuitu vzdelávania a dať rodičom istotu, že ich deti môžu dokončiť vzdelávanie, ktoré si vybrali,“ doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému