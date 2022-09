Väčšina súčasných poslancov zastupiteľstva TTSK kandiduje opäť

Trnava 25. septembra (TASR) – Pre októbrové voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zaregistrovala volebná komisia na 40 poslaneckých kresiel spolu 263 kandidátov na poslancov. Informuje o tom na webe TTSK. Z nich sa 34 súčasných poslancov chce uchádzať o voličské hlasy aj pre nasledujúce volebné obdobie.



Vo volebnom obvode (VO) Dunajská Streda je na 8 poslaneckých postov 45 záujemcov. Z nich šiesti poslanci súčasného zastupiteľstva chcú pokračovať vo svojej práci. Vo VO Galanta je na 7 poslaneckých miest 43 záujemcov, všetci terajší poslanci, až na jedného, kandidujú znova.



Vo VO Hlohovec je 19 kandidátov na 3 poslanecké posty, kandidujú aj všetci súčasní poslanci. Pre VO Piešťany je vyhradených v krajskom zastupiteľstve 5 miest, záujem majú 46 zaregistrovaní kandidáti na poslancov, štyria pôsobia v zastupiteľstve aj v tomto volebnom období. Vo VO Trnava je na 9 kresiel 66 kandidátov, siedmi zo súčasných poslancov kandidujú znova.



Na Záhorí vo VO Senica je 27 zaregistrovaných kandidátov na 5 poslaneckých miest. Vo VOS Skalica je 17 kandidátov na 3 poslanecké posty. V oboch VO kandidujú aj všetci súčasní poslanci.



Skúsenosti s prácou v samospráve majú najmenej štyri desiatky kandidátov, spolu 38 zastáva v súčasnosti post starostu obce alebo primátora mesta, ďalší pôsobia ako ich zástupcovia alebo v aparáte samosprávy. Najviac starostovských kandidátov je vo VO Galanta (9), Trnava a Dunajská Streda (po 8). Dvaja kandidujúci sú aktuálne poslancami slovenského parlamentu. Vo VO Trnava kandidujú na poslanecké posty v zastupiteľstve TTSK piati z celkových šiestich kandidátov na primátora krajského mesta Trnava.



Počet kandidátov do krajského zastupiteľstva sa v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2017 zvýšil o 14, keď bolo zaregistrovaných 249 kandidátov. Oproti voľbám v roku 2013 to je v tomto roku viac o 73.