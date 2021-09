Väčšina ubytovateľov v L. Mikuláši poskytne svoje služby pre OTP

Liptovský Mikuláš 11. septembra (TASR) – Okres Liptovský Mikuláš vstupuje od pondelka 13. septembra do oranžovej fázy COVID automatu. Liptovské prevádzky sú na túto situáciu pripravené, fungovať budú v zmysle nariadení a výraznejšie problémy neočakávajú. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Podľa prieskumu liptovskej OOCR bude väčšina ubytovateľov poskytovať v tejto fáze automatu svoje služby pre takzvaných OTP, čiže ľudí, ktorí ochorenie prekonali, otestovaných alebo zaočkovaných. „Kapacita akvaparku sa obmedzí na maximálne 1000 osôb, čo by v tejto časti sezóny nemal byť žiadny problém,“ skonštatovala Šarafínová.



Okres Ružomberok zostáva naďalej v zelenej farbe. Susedný okres Poprad s Vysokými Tatrami podľa Šarafínovej zvláda oranžovú fázu už niekoľko týždňov. Zhodnotila, že turizmus to výraznejšie neovplyvnilo. „Jeseň je atraktívna najmä pre turistov, cyklistov a na wellness aktivity,“ dodala.