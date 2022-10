Zamestnanci ústavu vo Vyšných Hágoch chcú petíciou odvolať riaditeľa

Vyšné Hágy 18. októbra (TASR) - Viac ako 90 percent zamestnancov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch podpísalo petíciu za odvolanie súčasného riaditeľa Lukáša Kokoráka. Ten je vo funkcii na základe výberového konania Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR od 7. októbra, avšak, ako pre TASR potvrdil primár Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Peter Šterbák, nezískal si ich dôveru a nepovažujú ho za dostatočne skúseného manažéra.



Pod petíciu sa podpísalo 389 zamestnancov z celkového počtu 430, teda absolútna väčšina. "Hlavný dôvod je správanie pána riaditeľa. Hneď prvý deň stratil našu dôveru, pretože vnikol vo večerných hodinách do ústavu a chcel nahliadnuť do spisov. Zhodou okolností sme ho s pánom primárom Daliborom Piovarčim stretli a nevedel nám to vysvetliť. Máme na to právo, keďže ja som šéf krízového štábu a primár Piovarči je v dozornej rade. To sme považovali za veľmi nešťastný krok, pretože to zaváňa nečestným a neférovým jednaním a doposiaľ sa to v našom ústave nedialo, preto to odmietame," objasnil Šterbák.



Problémom tiež podľa neho je, že riaditeľ so zamestnancami nekomunikuje a vo svojom úvodnom príhovore spomínal skôr paliatívnu starostlivosť a "červenú" nemocnicu vo Vyšných Hágoch. "To je pre nás neprijateľné. My sme vysoko špecializovaný ústav na pľúcne ochorenia aj chirurgickú liečbu onkologických ochorení," upozornil primár. Dodal tiež, že podľa zamestnancov riaditeľ nemá dostatočné manažérske vzdelanie, keďže ako primár pôsobil v Levoči len tri roky a neskôr pracoval v Poprade ako sekundárny lekár.



Zamestnanci ešte minulý týždeň vyzvali na osobné stretnutie aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ten zatiaľ nepotvrdil, kedy sa s nimi stretne. Z komunikačného odboru rezortu ešte minulý týždeň uviedli, že ministerstvo si za výberovým konaním stojí. Nateraz sa však k petícii zamestnancov vyjadrovať nechce. "Pán minister sa plánuje stretnúť so zamestnancami ústavu osobne. O termíne budeme médiá včas informovať, následne sa vyjadríme k celej situácii," uviedol komunikačný odbor rezortu pre TASR. Zamestnanci podľa Šterbáka veria, že šéf ministerstva túto krízovú situáciu vyrieši tak, aby sa mohli ďalej venovať pacientom a nie personálnym otázkam.