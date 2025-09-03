< sekcia Regióny
Väčšinu akcií MFK Zemplín nevlastní mesto, predalo ich za 21.060 eur
Primátor Miroslav Dufinec obhajuje postup mesta tým, že cieľom bolo stabilizovať klub a vyhnúť sa jeho kolapsu.
Autor TASR
Michalovce 3. septembra (TASR) - Futbalový klub MFK Zemplín Michalovce má nových akcionárov. Mesto Michalovce, ktoré bolo doteraz jediným vlastníkom klubu, predalo väčšinový balík. Občianske združenie (OZ) Nové Michalovce bude žiadať preverenie postupu pri predaji akcií. Situáciou vo futbalovom klube sa zaoberali aj mestskí poslanci na zastupiteľstve v utorok (2. 9.).
„Miroslav Dufinec predal väčšinový balík akcií MFK Zemplín Michalovce potajme a bez vedomia mestského zastupiteľstva,“ uviedol v stanovisku predseda OZ Nové Michalovce Milan Kaplan. Upozornil, že 14. júla sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti. Zvolal ho primátor Michaloviec a štatutárny zástupca mesta Miroslav Dufinec, ktorý bol zároveň jediným účastníkom. Oznámenie o možnosti zakúpiť akcie bolo zverejnené na nástenke futbalového štadióna.
Ivan Gondor vlastní 40 percent akcií, Barbora Hanečáková a Peter Ščobik po 20 percent. Mestu Michalovce zostalo 20 percent. Za 80 percent akcií zaplatili noví akcionári spolu 21.060 eur. Podľa prepočtov OZ Nové Michalovce trhová hodnota klubu, ktorého hráčsky káder je ocenený na viac ako tri milióny eur, siaha na niekoľkonásobne vyššiu úroveň.
„Sme presvedčení, že Michalovce a ich obyvatelia si zaslúžia férové hospodárenie, nie zákulisné kšefty s verejným majetkom! V samotnej veci prevodu akcií a najmä jeho spôsobu budeme s určitosťou podávať podnet na orgány činné v trestnom konaní aj na Najvyšší kontrolný úrad SR,“ uviedol Kaplan.
Primátor Miroslav Dufinec obhajuje postup mesta tým, že cieľom bolo stabilizovať klub a vyhnúť sa jeho kolapsu. „Pred vyše rokom dvaja kľúčoví akcionári, ktorí spolu vlastnili 80 percent akcií klubu, oznámili, že končia. Pre naše mesto to bola veľmi vážna chvíľa, stáli sme pred dvomi možnosťami – buď necháme futbal padnúť, alebo sa pokúsime nájsť nových partnerov, ktorí klub zastabilizujú a zabezpečia jeho ďalší chod,“ uviedol.
Podľa neho sa mesto stalo stopercentným akcionárom len dočasne, aby klub zachránilo. „Naším cieľom vždy bolo ostať len minoritným akcionárom a sústrediť mestské zdroje predovšetkým na podporu mládeže, nie na financovanie profesionálneho športu,“ povedal Dufinec.
Na utorkovom (2. 9.) mestskom zastupiteľstve poslanci dodatočne odsúhlasili postup primátora pri ich predaji. Dodáva, že k rozhodnutiu pristúpil na základe právnych analýz. „Ak sa potvrdí, že som urobil chybu, som pripravený niesť zodpovednosť. Ale verím, že každý, kto sa pozrie na tento proces s odstupom, uvidí, že som konal s úprimnou snahou zachrániť a stabilizovať futbal v Michalovciach,“ doplnil.
