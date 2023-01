Väčšinu odídencov z Ukrajiny tvoria v Nitre ženy, deti a starší ľudia

Nitra 4. januára (TASR) - V Nitre je v súčasnosti približne 4800 odídencov z Ukrajiny. Ako uviedla koordinátorka integrácie cudzincov na mestskom úrade Ivona Fraňová, väčšinu z nich tvoria ženy, deti a starší ľudia. Mužov je podľa jej slov okolo desať percent.



Podľa údajov z Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN v Nitre je rozdiel v zložení odídencov v prvej a v druhej vlne, keď už do mesta začali častejšie prichádzať celé rodiny aj s mužmi. "Máme tu tiež veľkú vnútornú migráciu, v rámci ktorej sa ľudia sťahujú do Nitry za pracovnými príležitosťami, napríklad do automobilky Jaguar Land Rover," pripomenula Fraňová.



Ako doplnila, od marca do decembra 2022 využilo v Nitre služby centra COMIN približne 36.000 ľudí. "Je to veľký nápor. Usilujeme sa o to, aby sa mesto pod ním nezrútilo a aby sme všetky možné problémy podchytili hneď od začiatku," skonštatovala.



Podľa jej slov sa bude musieť radnica aktuálne postarať predovšetkým o integráciu ukrajinských detí do škôl. Na základných a materských školách je momentálne umiestnených približne 20 percent z nich. Zvyšných 80 percent využívalo online vyučovanie. To sa však pre masívne výpadky elektriny a internetu na Ukrajine značne skomplikovalo. "Potrebujeme teraz riešiť aj zvyšné deti z Ukrajiny. Chceme sa postarať predovšetkým o predškolákov. Preto spolupracujeme aj s UNICEF-om. Ten chce pomôcť predovšetkým najzraniteľnejšej skupine, ktorou sú práve deti," vysvetlila Fraňová.



Podľa jej slov je v súčasnosti najviac ukrajinských detí umiestnených na základných školách Na Hôrke, Cabajská, Krčméryho a Beethovenova. "Pomoc a príplatky na tieto deti idú, my sa snažíme získavať aj ďalšiu pomoc na integráciu a podporovať všetky organizácie, ktoré pomáhajú. Usilujeme sa, samozrejme, poskytovať pomoc všetkým deťom, nielen z Ukrajiny, ale aj z iných národností. Momentálne je však, pochopiteľne, najviac práve Ukrajincov," dodala Fraňová.