Väčšina poslancov prievidzského zastupiteľstva budú nezávislí kandidát

Prievidza 31. októbra (TASR) - Väčšinu poslancov v mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prievidzi budú v budúcom volebnom období tvoriť ľudia, ktorí sa o hlasy voličov v komunálnych voľbách uchádzali ako nezávislí kandidáti. Obdobná situácia je i v ďalších menších dvoch mestách v okrese Prievidza. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Nezávislí kandidáti budú v 25-člennom prievidzskom mestskom parlamente tvoriť viac ako polovicu, bude ich 13. Kandidáti SPOLU-občianska demokracia, teda strany opätovne zvolenej primátorky Kataríny Macháčkovej, budú siedmi.



Hlas-SD mali na kandidátnej listine uvedení dvaja budúci poslanci. Za Smer-SD bude v MsZ jeden poslanec, ide o podpredsedu strany Richarda Takáča. Koalícia KDH a SaS bude mať jedného poslanca, jedného i hnutie Republika.



V 19-člennom MsZ v Handlovej budú rovnako väčšinu tvoriť nezávislí kandidáti na poslancov, bude ich 14. Ďalší štyria mestskí poslanci sú za Smer-SD. Domov-národná strana bude mať jedného poslanca.



Iba nezávislí poslanci zasadnú do 11-členného MsZ v Bojniciach. Desať z nich sa uchádzalo o hlasy voličov v rámci zoskupenia Plán Bojnice spolu s budúcim primátorom mesta Ladislavom Smatanom (nezávislý). V MsZ bude pôsobiť i súčasný viceprimátor a neúspešný kandidát na primátora Jozef Hatvanyi.



V 11-člennom MsZ v Novákoch bude zastupovať záujmy obyvateľov najviac kandidátov Hlas-SD, je ich šesť. Ako nezávislí kandidáti sa uchádzali traja budúci poslanci, jeden mal na kandidátnej listine uvedený Smer-SD a jeden SaS. Do MsZ obyvatelia zvolili i budúceho primátora Branislava Adamca (nezávislý), na jeho miesto tak nastúpi náhradník.