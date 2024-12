Väčšinu scén novej vianočnej rozprávky natáčali na hrade v S.Ľubovni

Stará Ľubovňa 23. decembra (TASR) - Nová slovenská vianočná rozprávka Čarovné jablko, ktorá bude mať premiéru v utorok 24. decembra, sa tento rok natáčala prevažne na hrade Ľubovňa a v skanzene pod ním. Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom Ľubovnianskeho múzea, uviedla, že stredoveká pevnosť s podhradím sa zmenili na nahrávacie štúdio. Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík skonštatoval, že to pre nich bola veľká česť, hoci počas hlavnej letnej sezóny museli hrad na týždeň pre verejnosť zatvoriť.



"Vlastne sa u nás natáčalo tých scén najviac a je to celkom prirodzené, pretože toto je jedinečný areál v rámci celej strednej Európy, kedy je dedinka v podobe skanzenu situovaná priamo pod hradom, a to vytvára pre filmárov ideálne možnosti. Tí si to u nás veľmi pochvaľovali a vnímali tunajšiu atmosféru, ktorá bola pre nich dokonalá a označovaná za doslova ´hollywoodsku´ lokáciu. Napokon sa to odrazilo v umeleckom podaní príbehu a za mňa veľmi pôsobivej rozprávke," uviedol Mikulík.



Čarovné jablko prináša príbeh lásky princa Alberta a Hanky, ktorá je dcérou mocnej, ale spravodlivej kňažky Zory, žijúcej so svojou rodinou v ústraní a ukrytá pred zrakom temnej Moriany. V hlavných úlohách novej vianočnej rozprávky režiséra Jakuba Machalu uvidia diváci napríklad Viktóriu Jurištovú, Zuzanu Kanócz či Annu Javorkovú, ale aj Martina Mňahončáka, českého herca Adama Joura, Kristínu Turjanovú, Františka Kovára a ďalších. "V komparze si zahrali aj deti zo Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni a protagonisti pôvodných hradných rozprávok, ktoré Ľubovnianske múzeum už pravidelne zaraďuje do programu v letnej sezóne," dodala Jeleňová.



Slovenská televízia a rozhlas uvedie Čarovné jablko na Štedrý deň o 20.30 h na Jednotke. Rozprávka vznikla v koprodukcii s Českou televíziou a Trigon Production s podporou Audiovizuálneho fondu.