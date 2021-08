Na Gymnáziu Nedožerského v Prievidzi bude výťah

Prievidza 19. augusta (TASR) – Väčšiu bezbariérovosť pre študentov so zdravotným znevýhodnením zabezpečí na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi nový výťah. Na jeho realizáciu dostala najväčšia škola v Trenčianskom kraji približne 82 000 eur. Stavbu by mal dodávateľ dokončiť v decembri tohto roka.



S pohybom po objekte štvorposchodovej školy mal problém i bývalý študent Saša Veščičík, ktorý má srdcovú vrodenú poruchu.



„Najväčšie obmedzenie bol pre mňa hlavne presun medzi poschodiami, lebo moje zdravotné znevýhodnenie mi neumožňuje presúvať sa na veľké vzdialenosti, obzvlášť po schodoch. Je to neskutočná námaha," povedal Veščičík.



Už aj prechod cez jedno poschodie bol pre neho podľa vlastných slov namáhavý, človek potom nevládal a sotva sa sústredil na školu. „Nemohol som chodiť do špecializovaných učební, ako je učebňa biológie alebo chémie. Ani moji spolužiaci. Preto sme mali aj úľavu, že sme boli celý rok na prvom poschodí, kam sa dá prejsť zadným vchodom," doplnil. Výstavbu výťahu bývalý študent označil za veľkú výhodu pre zdravotne znevýhodnených.



Škola doposiaľ nemala možnosť prijať žiakov s fyzickým znevýhodnením, keď ich aj prijala, deti mali závažné obmedzenia, spomenula riaditeľka gymnázia Eleonóra Porubcová.



„Myslím si, že v 21. storočí sprístupniť vzdelanie každému je absolútne základná povinnosť každého jedného učiteľa. Som vďačná ministerstvu školstva a nášmu zriaďovateľovi – Trenčianskemu samosprávnemu kraju, že na výťah vyčlenil prostriedky a že vzdelanie v našej škole bude prístupné pre všetkých," dodala Porubcová.